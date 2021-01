Msa Safety: Muss man sich damit wirklich beschäftigen?

An der Heimatbörse New York notiert Msa Safety per 18.01.2021, 08:23 Uhr bei 157.65 USD. Msa Safety zählt zum Segment "Bürodienstleistungen".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Msa Safety-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Msa Safety vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 142,5 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -9,61 Prozent erzielen, da sie derzeit 157,65 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Sell". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Msa Safety-RSI ist mit einer Ausprägung von 36,94 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 41,65, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

3. Dividende: Bei einer Dividende von 1,09 % ist Msa Safety im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies (2,38 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,29 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Msa Safety?

Wie wird sich Msa Safety nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Msa Safety Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Msa Safety Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken