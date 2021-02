Mr. Musk Aktie: Werden Sie einfach für mich handeln?

Lieber Mr. Musk,

ich habe mich in ein paar Dingen geirrt. Nun, mehr als ein paar Dinge, wenn Sie meine Ehe und einige meiner beruflichen Entscheidungen betrachten (schauen Sie unter Bigger Like Me nach und Sie werden sehen, was ich meine). Aber für die Zwecke dieses Artikels werde ich meine Trading-Torheiten auf den Bereich des Aktienhandels beschränken.

Sie sehen, ich habe all die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung