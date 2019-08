“Mr. Markt” hat eine Panikattacke: Ist es an der Zeit, zu verkaufen oder mehr zu kaufen?

„Mr. Markt“ ist eine berühmte Anlageallegorie, die von Benjamin Graham entwickelt wurde, einem der Erfinder des Value-Investing und Mentor des wohl größten Investors aller Zeiten, Warren Buffett.

Die Geschichte geht so, dass du 50 % eines Unternehmens besitzt, und jeden Tag ruft dein Geschäftspartner dich mit einem Angebot zum Kauf oder Verkauf deiner Beteiligung am Unternehmen an.

An manchen Tagen ist Herr Market manisch optimistisch, was seine Zukunftsaussichten angeht; an anderen Tagen ist er furchtbar deprimiert und will überhaupt nicht mehr in das Geschäft involviert sein.

Die Lektion von Grahams Allegorie ist, dass die Investoren an den Markt verkaufen sollen, wenn er wild optimistisch ist, während sie umgekehrt von ihm kaufen, wenn er das Ende der Welt kommen sieht.

Nun, letzte Woche wurde der Markt ein wenig nervös, als die Fed eine Senkung des offiziellen Leitzinses um ein Viertelprozent ankündigte, das erste Mal seit 2008, als sie ihren Leitzins inmitten der US-Immobilienkrise senkte.

Da sich Zinsen und Preise tendenziell in entgegengesetzte Richtungen bewegen, schien der Ausverkauf des Marktes als Reaktion auf die Ankündigung dieser Woche etwas fragwürdig.

Also, was bleibt einem Investor noch zu tun?

Ein Ansatz wäre es, vom Markt zu kaufen und seine bestehenden Aktienbestände zu erweitern.

Wenn Grahams Lektion schließlich darin bestand, „tief zu kaufen“ und „hoch zu verkaufen“, wenn sich der Markt bestürzt über die Entwicklungen dieser Woche fühlt, dann wäre die gängige Meinung, dass du mehr als glücklich sein solltest, ihm seine Anteile abzunehmen.

Aber was ist, wenn der Markt im Laufe der Zeit immer mehr gestört wird?

Niemand, den ich kenne, genießt es besonders, mit dieser Art von unberechenbarem Verhalten konfrontiert zu sein. Wenn es sich herausstellt, dass der Markt sich einfach nicht beherrschen kann, besteht die Chance, dass die anderen Investoren, die mit ihm Geschäfte machen, einfach abwarten, bis der alte Kauz seine Gelassenheit wiedererlangt.

Im vergangenen Monat habe ich die Vorzüge verschiedener Ansätze diskutiert, die helfen können, Marktrisiken zu managen, wie z. B. die Verwendung des Durchschnittskosteneffekts, und gezeigt, wie eine Sektorrotationsstrategie verwendet werden kann, um in einige der riskanteren Teile des Marktes einzusteigen und sie auch wieder zu verlassen.

Ein schlichtes Fazit

Wir befinden uns jetzt im zehnten Jahr des aktuellen Bullenmarktes, einem der längsten Bullenzyklen in der Geschichte, und es besteht eine gute Chance, dass der Markt gerade erst anfängt, ein wenig müde und launisch zu werden.

Das könnte bedeuten, dass er bald wieder einschlafen wird, oder es könnte bedeuten, dass die Dinge noch volatiler werden.

Nur die Zeit wird es zeigen.

Dieser Artikel wurde von Jason Phillips auf Englisch verfasst und am 03.08.2019 auf Fool.ca veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2019