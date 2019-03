Mr. Cooper Aktie: Keine gute Stimmung!

Liebe Leser,

letzte Woche hat Leonhard Kringel berichtet, dass es bei der Mr. Cooper Aktie derzeit nicht unbedingt rosig aussieht. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Bei Mr. Cooper ging es in dieser Woche um etwa 16 Prozent nach unten, so dass sich nun zeigen muss wie sich die Situation weiter entwickelt. Die Entwicklung! Am Montag gab es Verluste von 0,22 Prozent und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.