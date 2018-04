"Mr. Bach" aus Schwaben, Weltklassemusiker (FOTO)

Baden-Baden (ots) -"Helmuth Rilling - Einer von hier" / Sonntag, 27.5.2018, 9:15 Uhr,SWR Fernsehen // Porträt des Klassikstars in der SWR Kulturmatinéeanlässlich seines 85. Geburtstags (29.5.)Er ist die geniale Mischung aus Schöngeist und Zupacker:Klassikstar, Bach-Virtuose, Erfinder der Gesprächskonzerte und einerder ersten echten Kulturmanager: Helmuth Rilling. Woher rührt seinpragmatischer schwäbischer Geschäftssinn, und wie lebt es sich mitdem Image eines "Mr. Bach"? Autorin Ulrike Gehring folgt demTaktstock des legendären Chormusikers und nähert sich in einemaußergewöhnlichen Porträt einer der großen Persönlichkeiten desSüdwestens. "Helmuth Rilling - Einer von hier" ist am Sonntag, 27.Mai 2018, im SWR Fernsehen zu sehen.Dirigent, Chorleiter, Kirchenmusiker und Klassikstar: HelmuthRilling Aus seiner schwäbischen Heimat zog er hinaus in die Welt undwird zu ihrem berühmtesten Kirchenmusiker und Chorleiter. Er weiß,wie man es auch ohne Förderer an die Spitze schafft. Rastlos trieb esihn von New York nach Tokio, von Tel Aviv nach Hongkong. Bis heutejettet er in Sachen Kirchenmusik und Bach durch die Welt. Kaum jemandhat sein Leben so konsequent dem Werk eines Komponisten gewidmet.Kaum jemand hat sich so unermüdlich an der Organisation undFinanzierung ganz großer Konzerte abgearbeitet. Und wohl niemand inder klassischen Welt hat aus eigener Kraft solch eineninternationalen Erfolg geschafft.Sendetermin im SWR Fernsehen"Helmuth Rilling - Einer von hier", Sonntag, 27.5.2018, 9:15 Uhr,SWR FernsehenFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285,grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell