Mphasis beschleunigt die europäische Expansion mit dem Start seines deutschen Hubs für die Bereitstellung von operativen und digitalen Dienstleistungen

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -- Das neue Zentrum soll in der Region Arbeitsplätze schaffen und bis Juni 2022 200 Mitarbeiter einstellen, wobei die Zahl der Beschäftigten jährlich um 30 % steigen sollMphasis (http://www.mphasis.com/), (BSE: 526299); (NSE: MPHASIS), einem Anbieter von Informationstechnologie (IT)-Lösungen, der sich auf Cloud- (https://www.mphasis.com/home/services/digital/innovation/cloud-at-the-heart.html) und kognitive (https://www.mphasis.com/home/services/cognitive.html) Dienste spezialisiert hat, hat seine Präsenz in Deutschland mit der Eröffnung eines neuen Lieferzentrums in der Hansaallee 299 in Düsseldorf erweitert, um seine wachsende Präsenz in Europa zu unterstützen. Mphasis hat folgende Ziele:- Sofortige Schaffung von etwa 140 neuen Arbeitsplätzen vor Ort, die bis Juni 2022 auf 200 ansteigen werden - Ziel ist es, die Beschäftigungsmöglichkeiten zu erweitern, um ein erhebliches Wachstum des Marktes zu fördern- Das Zentrum wird als Dreh- und Angelpunkt für die Markteintrittsstrategie und die Geschäftsentwicklung dienen- Angebot skalierbarer Betriebsabläufe und digitaler Technologiedienstleistungen für die DACH-Märkte, die weiterhin eine Hochburg der Innovation sind, insbesondere in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Automobil und Logistik- Bereitstellung innovativer, auf das Kundenerlebnis ausgerichteter Contact-Center-Dienste, die zunächst mit einem Ankerkunden - einem führenden globalen Fintech-Unternehmen mit Hauptsitz in Europa, das sich auf den Zahlungsverkehr spezialisiert hat - erprobt werden, bevor eine Ausweitung auf die Automobilindustrie und andere Branchen erfolgt"Die Gründung von Mphasis unterstreicht die Rolle Nordrhein-Westfalens als einer der innovativsten Wirtschaftsstandorte weltweit und als starker Standort für indische Direktinvestitionen im IKT-Sektor. Der lokale IKT-Sektor ist eine der Triebkräfte für die Digitalisierung und den Wandel unserer Wirtschaft. Ich freue mich daher sehr, dass Mphasis, eines der Top 10 IT-Unternehmen Indiens, Nordrhein-Westfalen als strategischen Standort für die weitere Erschließung des europäischen Marktes gewählt hat. Ein deutliches Zeichen für das Wachstumspotenzial in unserem Land ist die Schaffung von über 140 Arbeitsplätzen bereits im ersten Schritt", sagte Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen."Der Erfolg ist sichtbar", sagte Dr. Stephan Keller, Bürgermeister von Düsseldorf. "Der Start des neuen Delivery Centers von Mphasis beweist, dass Düsseldorf der perfekte Standort ist, um innovative IT-Dienstleistungen auf dem deutschen und europäischen Markt anzubieten. Nirgendwo sonst können indische IT-Unternehmen ein größeres Kundenpotenzial und einen reichhaltigeren Talentpool erreichen als in der Region Düsseldorf. Das Amt für Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt Düsseldorf bietet - in enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern: NRW.Global Business, die Deutsch-Indische Handelskammer und die Industrie- und Handelskammer Düsseldorf - ein erstklassiger Service für neue Marktteilnehmer. Dies ermöglicht indischen Unternehmen, ihre Geschäftsmodelle schnell und erfolgreich in Düsseldorf zu etablieren."Der Transformationsansatz von Mphasis ist auf die Kundenerfahrungen und die Compliance-Anforderungen des deutschen Marktes abgestimmt, wo die durch die Pandemie verursachte Krise den dringenden Bedarf an agilen, nahtlosen digitalen Erlebnissen in allen Sektoren beschleunigt hat. Die Bewältigung dieser Herausforderung erfordert einen zutiefst personalisierten Ansatz, der den Unternehmen hilft, ihren Wettbewerbsvorteil zu erhalten. Mit der Eröffnung eines regionalen Kontaktzentrums in Deutschland wird Mphasis eine qualitativ hochwertige, effiziente, skalierbare und verlässliche Dienstleistung anbieten, um den besonderen Anforderungen des sich entwickelnden deutschen und europäischen Marktes gerecht zu werden."Da die Globale Krise den Bedarf an den modernsten Abläufen und Technologien beschleunigt hat, haben wir den Bedarf und die Bedeutung von Onshore- und Nearshore-Lieferzentren erkannt, um unsere globalen Liefermodelle für eine effiziente und widerstandsfähige Bereitstellung kundenorientierter Lösungen weiter zu stärken. Wir freuen uns, die Eröffnung dieses neuen Zentrums ankündigen zu können. Es spiegelt das Bestreben von Mphasis wider, tiefe Wurzeln auf dem europäischen Markt zu schlagen, wo wir ein beträchtliches Potenzial sehen und in den nächsten 12 bis 18 Monaten Arbeitsplätze für Hunderte von Menschen vor Ort schaffen wollen", sagte Nitin Rakesh, Chief Executive Officer und Executive Director von Mphasis."Dies ist ein weiterer wichtiger Meilenstein im Rahmen des anhaltenden Engagements von Mphasis in unseren europäischen Kernmärkten. Wir sind davon überzeugt, dass es eine Chance gibt, bessere Kundenerlebnisse zu schaffen, indem wir die einzigartigen Eigenschaften und Talente der lokalen Märkte nutzen und uns langfristig enger mit den regionalen Kunden, Mitarbeitern und der Gesellschaft verbinden. Darüber hinaus wird dieser Schritt Mphasis dabei helfen, sein globales Bereitstellungsmodell stabiler zu gestalten und die Einhaltung von Vorschriften zu verbessern. Unser neues Zentrum in Düsseldorf wird ein idealer Schmelztiegel von Talent, Lieferung und Kundenerfahrung sein", sagte Anurag Bhatia, Senior Vice President und Leiter von Europa, Mphasis.Als führender Anbieter von digitalen Lösungen der nächsten Generation ist sich Mphasis der großen Chancen in der Region bewusst. Der Global Innovation Index (GII) sieht Deutschland im Jahr 2020 auf Platz 9 von 131 Volkswirtschaften, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass Deutschland eines der führenden Länder bei Patenten und F&E-Ausgaben ist, mehrere weltbekannte Wissenschafts- und Technologiecluster beherbergt und regionale Standorte zahlreicher multinationaler Unternehmen hat.Mphasis plant auch Partnerschaften mit Universitäten in der Region, um Innovationen zu fördern, neue Konzepte und Ideen voranzutreiben und Praktikums- und Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen. Kurzfristig hat das Unternehmen Bewerbungen (https://ind01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmphasis.ripplehire.com%2Fcandidate%2F%3Ftoken%3DcxaTfbQ3M2cF1GwCSssP%26lang%3Den%26source%3DCAREERSITE%23detail%2Fjob%2F240048&data=04%7C01%7C%7C6ef32096f57b4553ea5f08d9769dc15c%7C0e89a1b187ef4299a101a286ea67bdcf%7C0%7C0%7C637671242193511866%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tNanshY0afNIwNPKY5uZGreV0vMB2DF8bsJ5Bc91lP8%3D&reserved=0) für lokale Spezialisten für Kundenerfahrung und Kontaktzentren geöffnet und wird diese auf andere wichtige digitale Kompetenzen ausweiten.Informationen zu MphasisMphasis (https://www.mphasis.com/) (BSE: (http://www.bseindia.com/stock-share-price/mphasis-ltd/mphasis/526299/)526299; NSE: (https://www.nseindia.com/live_market/dynaContent/live_watch/get_quote/GetQuote.jsp?symbol=MPHASIS)MPHASIS), wendet Technologien der nächsten Generation an, um Unternehmen bei der globalen Umgestaltung ihrer Geschäfte zu unterstützen. Kundenorientierung ist für Mphasis von grundlegender Bedeutung und spiegelt sich in Mphasis' Front2Back (https://www.mphasis.com/home/our-approach.html)(TM) Transformationsansatz wider. Front2Back(TM) nutzt die exponentielle Kraft von Cloud und Kognition, um Kunden und deren Endkunden hyper-personalisierte (C=X2C2 TM (https://www.mphasis.com/home/our-approach.html)=1) digitale Erfahrungen zu bieten. Der Service-Transformationsansatz von Mphasis hilft dabei, den Kern durch die Anwendung digitaler Technologien in bestehenden Umgebungen innerhalb eines Unternehmens zu verkleinern, damit Unternehmen in einer sich verändernden Welt die Nase vorn haben. Die wichtigsten Referenzarchitekturen und -werkzeuge von Mphasis, Schnelligkeit und Innovation mit Fachkompetenz und Spezialisierung sind der Schlüssel zum Aufbau starker Beziehungen zu den Großkunden. Klicken Sie hier (http://www.mphasis.com/) um mehr zu erfahren.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1230167/Mphasis_Logo.jpgPressekontakt:Mphasis UnternehmenskommunikationDeepa Nagarajdeepa.nagaraj@mphasis.com+ 1 (646) 424-5160 |+91 9845 256 283Original-Content von: Mphasis, übermittelt durch news aktuell