Moxian: Der Hammer!

Für die Aktie Moxian aus dem Segment "Internet Einzelhandel" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ CM am 08.10.2019, 05:45 Uhr, ein Kurs von 1.85 USD geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Moxian auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 5 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Moxian für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Moxian für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Moxian insgesamt ein "Sell"-Wert.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Moxian erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -56,94 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche sind im Durchschnitt um 8,82 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -65,76 Prozent im Branchenvergleich für Moxian bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 10,94 Prozent im letzten Jahr. Moxian lag 67,88 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Moxian-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 2,27 USD. Der letzte Schlusskurs (1,9 USD) weicht somit -16,3 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 1,78 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+6,74 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Moxian ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Moxian-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.