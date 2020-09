Mowi: Aktie bleibt spannend!

Die Aktie von Mowi kann in den letzten Monaten ihre Richtung nicht finden. Seit dem Börsengang im Jahr 2013 bewegt sich der Kurs der Aktie in einem volatilen Aufwärtstrend. Nach der Coronavirus Krise hat sich jedoch das Gesamtbild der Aktie verändert und seitdem kann die Aktie ihre Richtung nicht so recht finden. Kann die Aktie wieder ihre Aufwärtsbewegung finden oder stehen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung