Movilitas stellt Services für SAP Intelligent Asset Management vor, um Echtzeitdaten für die Digitalisierung von Ressourcen verfügbar zu machen

Innovative Technologien der nächsten Generation revolutionierendie Art und Weise, wie Unternehmen den Ertragswert von Sachanlagenmaximieren, um Kosten zu senken und neue Einnahmequellen zuerschließenColumbia, Maryland (ots/PRNewswire) - Movilitas, ein führendesTechnologieunternehmen, das verschiedene Industrien durch innovativeLösungen und Beratungsangebote betreut, um Ökosysteme fürintelligente Lieferketten fortzuentwickeln, hat heute angekündigt,dass es ab sofort sein Portfolio für die digitale Lieferkette umServices für SAP Intelligent Asset Management erweitert. Movilitasstellt seine Expertise bei der Implementierung und Integration neuerund alter Systeme bereit, damit Unternehmen Risiken eindämmen und einvernetztes Ökosystem für die Lieferkette errichten können. Auf dieseWeise entsteht eine virtuelle Umgebung, in der Informationen undProzesse in Zusammenhang mit Sachanlagen über deren gesamtenLebenszyklus hinweg verwaltet werden können. Diese Umgestaltung wirktsich positiv auf geschäftliche Kernfunktionen und Systeme aus, damitUnternehmen angesichts unsicherer weltweiter Marktbedingungenwettbewerbsfähig bleiben können.Die SAP Intelligent Asset Management Suite beinhaltet eine Reihevon Lösungen zur Kommunikation mit und Verwaltung von Sachanlagen füralle internen und externen Beteiligten durch eine zentralisierteSicht, die überall und jederzeit zur Verfügung steht. Unternehmenprofitieren von einem einzelnen Integrationspunkt mit Live-Datenihrer Ressourcen, was effiziente, prädiktive Betriebsabläufeermöglicht."Durch maßgerechte Implementierung und Integration von SAPIntelligent Asset Management-Lösungen sind unsere Kunden in der Lage,Ihre Ressourcen durch zentral bereitgestellte Echtzeit-Daten zuoptimieren", sagte Stefan Hockenberger, Managing Director Europe beiMovilitas. "Wir liefern neue Ansätze zur Optimierung vonAnlagenwartung und -betrieb, um operative Spitzenleistung zu erzielenund neue Einnahmequellen zu erschließen."Zukunftsweisende Technologien wie IoT, prädiktive Analyse, globaleFirmennetzwerke und Mobilität transformieren die Art und Weise, wieUnternehmen ihre Sachanlagen über den gesamten Lebenszyklus hinwegverwalten. So lassen sich Entscheidungsfindung und Zuverlässigkeitverbessern, neue Einnahmequellen erschließen und die Rendite derSAP-Investition maximieren. Zu den Hauptvorteilen gehören:- Verwaltung von Kosten und Performance über den Lebenszyklus derSachanlagen hinweg- Unterstützung von Managern durch integrierte, optimierte Prozesse- Realisierung von Wettbewerbsvorteilen durch höhere Sicherheit undQualität- Bessere Kollaboration innerhalb einer Organisation und quer durchdas breitere ÖkosystemFür weitere Informationen zum Asset-Management mit intelligentenSAP-Technologien besuchen Sie: https://www.movilitas.com/expertise/mobile-solutions/intelligent-asset-managementInformationen zu MovilitasMovilitas ist ein führendes Technologieunternehmen, dasverschiedene Industrien durch innovative Lösungen undBeratungsangebote betreut, um Ökosysteme für intelligenteLieferketten fortzuentwickeln. Wir sind ein anerkannter undzuverlässiger SAP-Partner für die Digitalisierung der Lieferkette.Wir helfen Unternehmen dabei, von neuen Wachstumschancen zuprofitieren, sich an die heutige bedarfsorientierte Wirtschaftanzupassen und die Compliance zu gewährleisten. Wir entwickelnServices, Erweiterungen und Beschleuniger für SAP-Lösungen wieMovilitas.Cloud, damit unsere Kunden ihre Daten verwerten und dadurchEffizienzgewinne erzielen und neue Einnahmequellen erschließenkönnen. Weitere Informationen finden Sie unter movilitas.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2636104-1&h=3888125087&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2636104-1%26h%3D1699726355%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.movilitas.com%252F%26a%3Dmovilitas.com&a=movilitas.com) und folgen Sie uns auf LinkedIn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2636104-1&h=1850401083&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2636104-1%26h%3D3783576506%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fmovilitas%252F%26a%3DLinkedIn&a=LinkedIn), Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2636104-1&h=3061833780&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2636104-1%26h%3D2086648586%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fmovilitas%26a%3DTwitter&a=Twitter) und Xing (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2636104-1&h=960074311&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2636104-1%26h%3D1824367778%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.xing.com%252Fcompany%252Fmovilitas%26a%3DXing&a=Xing).Ansprechpartner für MedienAmy PlattTel.: +1 571 299 8087E-Mail: amy.platt@movilitas.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1011119/Movilitas_Logo.jpgOriginal-Content von: Movilitas, übermittelt durch news aktuell