MovieCoin geht eine Partnerschaft mit TV-TWO ein, um Film- und Unterhaltungswerbung zu optimieren

Allianz mit der Content Discovery Platform ermöglicht effizientereMarketingausgaben und stärkere Personalisierung desZuschauererlebnissesVancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - MovieCoin(http://www.movie.io/), ein führendes Finanztechnologie-Unternehmender nächsten Generation, das Blockchain-Technologie undkryptografische Token nutzt, um die Finanzierung und Transaktionender Unterhaltungsindustrie zu revolutionieren, gab heute bekannt,dass es eine Partnerschaft mit TV-TWO (https://tv-two.com/)eingegangen ist, einem Blockchain-basierten Content-Discovery-Kanal,der die Ethereum-Blockchain für den Konsum von tokenisierterVideounterhaltung anpasst.Im Rahmen der Vereinbarung sind Filme, die über MovieCoin undseinen Smart Fund finanziert werden, für Werbung auf der Plattformvon TV-TWO vorgesehen. Durch die Automatisierung desressourcenintensiven manuellen Prozesses der Verteilung von Inhaltenan ein hochspezialisiertes Publikum für maximalen ROI gestaltenMovieCoin und TV-TWO die Steuerung des Vermarktungszyklus für alleStakeholder in der Filmfinanzierung effizienter und effektiver.TV-TWO hat sich vor kurzem mit 20th Century Fox of Germanyzusammengetan, um im Vorfeld der Veröffentlichung von Deadpool 2Trailer und Backstage-Clips als Werbespots für TV-TWO-Nutzer zuspielen, um den Verkauf von Kinokarten und digitale Downloads zufördern."Die Aufnahme von TV-TWO in das erweiterte Ökosystem von MovieCoinverdeutlicht unser Ziel, die Zeit- und Kosteneffizienz bei derProduktion und Vermarktung von Filmen und anderen Inhalten für dieInteressensgruppen der Unterhaltungsindustrie zu verbessern", sagteChristopher Woodrow, Vorstandsvorsitzender und CEO von MovieCoin."Durch die Zusammenarbeit werden wir nicht nur das herkömmlicheMarketing verfeinern, das Publikumsinteresse personalisieren und denInvestoren der Unterhaltungsbranche helfen, mehr Kapital aus ihrenInvestitionen zurückzugewinnen, sondern auch die Liquidität derUnterhaltungsgüter zum Fair Value verbessern."TV-TWO bietet eine tokenisierte Plattform für Video-Entertainment,einen Content-Discovery-Kanal und eine App für Smart TVs, dieweltweit im LG App Store erhältlich ist. Das Start-Up-Unternehmen,das derzeit einen Token-Verkauf durchläuft, der am 24. Juli endet,hat bereits proprietäre Utility-Token im Wert von 8 MillionenUS-Dollar für die Plattform verkauft. Mit Hilfe derBlockchain-Technologie unterstützt TV-TWO Werbetreibende dabei, dentraditionellen Mangel an Transparenz bei den Werbeausgaben zuüberwinden, indem es messbare Interaktionen zwischen Nutzern, ContentProvidern und Werbetreibenden ermöglicht. TV-TWO verwendet außerdemeinen überwachten Lernalgorithmus, der relevante Inhalte für jedenVerbraucher auf der Grundlage seiner Interessen zusammenstellt, undhilft so den Werbetreibenden, ihre Zielgruppe effektiver zuerreichen.Als Gegenleistung für das Ansehen von gesponserten Videos und denAustausch anonymer Daten mit Unternehmen, die die Plattform vonTV-TWO nutzen, belohnen die Werbetreibenden die Zuschauer mit einemspeziellen Utility-Token, dem so genannten Token for Television(TTV). Content Provider erhalten auch Token und Consumer Insights vonNutzern für die Bereitstellung von Premium-Video-Inhalten. Da dieAnzahl der Token festgelegt ist, berechtigt jeder ausgegebene TTVdazu, gesponserte Nachrichten an einen bestimmten Prozentsatz derVerbraucher, die über TV-TWO fernsehen, zu zeigen. Mit zunehmenderZahl der TV-TWO-Nutzer steigt auch der Nutzwert jedes Tokens."TV-TWO und MovieCoin verbindet die gemeinsame Vision einerschlanken, effizienten und personalisierten Unterhaltungsindustrie,die auf der Leistungsfähigkeit der Blockchain-Technologie basiert",sagte Philipp Schulz, Mitbegründer von TV-TWO. "Mit zunehmenderVerfügbarkeit von Filmen, die über die MovieCoin-Plattform finanziertwerden, gewährleisten wir durch unsere verhaltens- undinteressenbasierten Targeting-Werbungsmöglichkeiten, dassMarketingbudgets effizient ausgegeben werden. Im Gegenzug können dieZuschauer ein individuelles und ungestörtes Fernseherlebnisgenießen."MovieCoin gründet den MovieCoin Smart Fund und beabsichtigt,MSF-Token im Wert von 250 Millionen US-Dollar zu verkaufen. Mitdiesen Tokens werden während der Laufzeit des Fonds jährlich 8 bis 10bekannte neu erscheinende Kinofilme finanziert. Der Fonds plant, alleRechte an den von ihm finanzierten Filmen zu besitzen und einehochwertige Content-Bibliothek aufzubauen, von der die Inhaber derMSF-Tokens profitieren sollen.Informationen zu MovieCoinMovieCoin ist ein Finanztechnologieunternehmen der nächstenGeneration, das sich auf die Nutzung von Blockchain-Technologie,proprietären Anwendungen und kryptografischen Token konzentriert. DasZiel des Unternehmens ist es, zur führenden Plattform fürUnterhaltungsgeschäfte für Unternehmen und Verbraucher und zurStandardwährung für die Finanzierung von Filmen, Fernsehen undanderen Medien zu werden. Das Unternehmen ist in den BereichenContent-Finanzierung und -Produktion, Unternehmens- undVerbraucherservices sowie Technologieentwicklung und -lizenzierungtätig. Die Content-Finanzierungs- und Produktionsgeschäfte vonMovieCoin bieten Finanzinvestoren, die einen institutionalisiertenZugang zu Premium-Inhalten suchen, die Möglichkeit zumprogrammatischen Besitz von verfilmten Unterhaltungsinhalten.Gleichzeitig verwendet die Unternehmensplattform für digitale Inhalteim Rahmen ihrer technologischen Entwicklung kryptographische Tokens,um Unternehmen mit innovativen Lösungen zu versorgen. Auf diese Weisekönnen Betriebsabläufe optimiert werden und Unterhaltungsliebhabererhalten eine einzigartige und attraktive Möglichkeit, amFilmerlebnis teilzuhaben. Das Unternehmen hat Niederlassungen inVancouver, British Columbia und Los Angeles, Kalifornien.Informationen zu TV-TWOTV-TWO ist die Blockchain-basierte Zukunft des Fernsehens.TV-TWObeseitigt den Gatekeeper-Status von TV-Netzwerken und verhindert,dass Tech-Riesen wie Google und Facebook das Medium in Zukunftbesitzen. Die Open Platform rund um den Utility-Token ermöglicht diedirekte Interaktion zwischen Nutzern, Werbetreibenden undContent-Anbietern. Da das Fernsehen der größte Werbemarkt (180Milliarden US-Dollar Volumen) und der beliebteste Zeitvertreib derWelt ist, bietet TV-TWO einen sofortigen Nutzen für 700 MillionenSmart TVs, die auf Innovation warten. 