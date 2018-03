Move to your rhythm and wear black / Energy Drink 28 BLACK verlost coole Band-Shirts (FOTO)

Luxembourg/Berlin (ots) -Sie sind cool, sie sind hip und für viele ein Must-have. Und esgibt sie jetzt auch bei 28 BLACK: Band-T-Shirts. Insgesamt sechsverschiedene Bands standen Pate für die 28 BLACK Band-Shirts, dieFans des Energy Drinks ab sofort auf www.28black.de gewinnen können."Waren Band-Shirts früher in erster Linie Ausdruck musikalischerTreue, so sind sie heute vor allem ein Stück Lifestyle und passenhervorragend zur "Move it!"-Leit-Kampagne von 28 BLACK in 2018", soFelin-Joy Sade, Head of Marketing bei 28 BLACK. "Die Band-Shirtsstehen für alles, was uns dabei wichtig ist: für den 'Move', für denLifestyle und 'black' sind sie auch. Über die Auswahl der Bands habenwir viel und heiß diskutiert und uns dann für sechs 'rockige' Motiveentschieden."Die Kampagne 'Move to your rhythm und wear black' läuft bis zum03. Juni und wird über die Social Media Kanäle beworben. In dieserZeit können Fans von 28 BLACK sich mit nur einem Deckelcode aufwww.28black.de registrieren, um am Gewinnspiel teilzunehmen und sichdamit die Chance auf ein 28 BLACK Band-Shirt zu sichern. DieDeckelcodes sind auf allen 28 BLACK Dosen zu finden. Wer außer denBand-Shirts auch gerne noch eine eigene 28 BLACK Band-Dose hätte,kann auf www.your28black.com 28 BLACK Dosen mit Motiven seinerLieblingsband gestalten.Über 28 BLACK28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbHvertrieben, die ein ausgewähltes Portfolio an innovativenErfrischungsgetränken im Premium-Segment anbietet. Die CALIDRIS 28Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid DrinksAG (www.splendid-drinks.com).28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin undKonservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. DieProduktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassischüber fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- undzuckerfrei.Pressekontakt:C.M.W. Canadian Mineral Water Dev. S.A.Sibylle Erler5, rue HeienhaffL-1736 Senningerberg (Luxembourg)Tel.: +352 26 71 39 50s.erler@cmw.luVertriebskontaktCALIDRIS 28 Deutschland GmbHNicole RezguiKurfürstendamm 37D-10719 BerlinTel.: +49 30 688 34 25 20sales@calidris28.comOriginal-Content von: Splendid Drinks AG, übermittelt durch news aktuell