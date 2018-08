Move it! Count and win / Energy Drink 28 BLACK verlost 112 Mischtrays (FOTO)

Luxembourg/Berlin (ots) -Jetzt zählt es: Bei 28 BLACK lohnt es sich in den nächsten achtWochen, genau hinzusehen. Denn im neuesten Gewinnspiel des EnergyDrinks wird volle Konzentration belohnt. Es geht darum,herauszufinden, wie oft die Zahl "28" im aktuellen 28 BLACK TV-Spot"Move it! zu sehen ist. Sie verbirgt sich nicht nur auf den Dosenselbst, sondern ist an verschiedensten Stellen im Spot integriert wiez.B. als Hausnummer, auf Litfaßsäulen oder Parkplätzen. Die Aufgabeist tricky, aber nicht unlösbar. Mitmachen kann jeder: einfach zählenund unter www.28black.de registrieren. Unter allen richtigenAntworten werden bis zum 30.09. 112 28 BLACK 24er Mischtrays verlost,die alle sieben Sorten von 28 BLACK enthalten. Perfekt für dienächste Feier, denn egal, ob die Freunde klassische, fruchtige,sauer-prickelnde oder zuckerfreie Varianten bevorzugen, bei 28 BLACKkommen alle auf ihre Kosten. Dazu gibt's eine coole 28 BLACK-Bag,praktisch für unterwegs oder für den nächsten Einkauf.Übrigens: der 28 BLACK TV-Spot "Move it!" ist ab dem 13. August2018 wieder auf zahlreichen reichweitenstarken Sendern on air.Über 28 BLACK28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbHvertrieben, die ein ausgewähltes Portfolio an innovativenErfrischungsgetränken im Premium-Segment anbietet. Die CALIDRIS 28Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid DrinksAG (www.splendid-drinks.com).28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin undKonservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. DieProduktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassischüber fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- undzuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auchoptisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbaresDesign mit dem German Design Award 2018 in der Kategorie "ExcellentCommunications Design Packaging" ausgezeichnet.Pressekontakt:C.M.W. Canadian Mineral Water Dev. S.A.Sibylle Erler5, rue HeienhaffL-1736 Senningerberg (Luxembourg)Tel.: +352 26 71 39 50s.erler@cmw.luVertriebskontaktCALIDRIS 28 Deutschland GmbHNicole RezguiKurfürstendamm 37D-10719 BerlinTel.: +49 30 688 34 25 20sales@calidris28.comOriginal-Content von: 28 BLACK, übermittelt durch news aktuell