Mourinho gegen Klopp: der 22. Spieltag der Premier League mit Tottenham Hotspur gegen den FC Liverpool am Samstagabend live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots) -- Sky Experte Mladen Petric und Moderator FlorianSchmidt-Sommerfeld berichten am Samstag ab 18.00 Uhr vom "Match ofthe Week" in England- Am 22. Spieltag überträgt Sky von Freitag bis Sonntag insgesamtsechs Partien der Premier League live und exklusiv, die übrigenBegegnungen zeitversetzt in voller Länge- Exklusiv für Sky Q Kunden: Tottenham gegen Liverpool am Sonntagauch live in Ultra HD sowie Highlight-Videos aller Spiele auf Abrufüber den Receiver- Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit SkyTicket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabeiseinVon Freitag bis Sonntag überträgt Sky alle zehn Partien des 22. Spieltags derPremier League exklusiv in voller Länge, sechs davon live.Höhepunkt des Spieltags auf der Insel ist die Neuauflage des Finals der UEFAChampions League im vergangenen Juni, wenn Tottenham Hotspur den FC Liverpoolempfängt. Seit seinem Amtsantritt als Nachfolger von Mauricio Pochettino hatJosé Mourinho die "Spurs" aus dem Mittelfeld in das obere Tabellendrittelgeführt und den Anschluss an die internationalen Plätze wiederhergestellt.Jürgen Klopp schwimmt mit seinem Team weiterhin auf der Welle des Erfolgs. 20der bisherigen 21 Saisonspiele konnten die "Reds" gewinnen und sind dem erstenPremier-League-Titel und der ersten Englischen Meisterschaft seit 1990 so nahwie noch nie.Ab 18.00 Uhr melden sich Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte MladenPetric mit dem "Match of the Week" in London. Im Anschluss an die 90 Minutenpräsentieren beide in "What a Strike!" die Highlights des Spieltags in England.Der Auftakt des 22. Spieltags erfolgt bereits am Freitagabend, wenn Sky ab 20.50Uhr die Partie von Sheffield United gegen West Ham United live überträgt. AmSamstag stehen vor dem "Match of the Week" ab 13.20 Uhr das Londoner Stadtduellzwischen Crystal Palace und dem FC Arsenal sowie ab 15.50 Uhr die Partie vonManchester United gegen Norwich City auf dem Programm.Komplettiert wird der Premier-League-Spieltag bei Sky am Sonntagnachmittag mitden Begegnungen des AFC Bournemouth gegen den FC Watford und Aston Villa gegenManchester City.Alle weiteren Begegnungen des 22. Spieltags zeigt Sky zeitversetzt in vollerLänge.Tottenham gegen Liverpool mit Sky Q auch in Ultra HDSky Q Kunden haben zudem die Möglichkeit, seit dieser Saison erstmals inDeutschland ein Topspiel pro Spieltag in Ultra HD zu erleben, in dieser Wochedie Partie zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Liverpool. Außerdem verpassenFußballfans dank der Highlight-Videos auf Sky Q nichts mehr. Im Anschluss an dieSpiele stehen Zusammenfassungen aller Begegnungen des Premier-League-Spieltagsüber den Sky Q Receiver direkt auf Abruf zur Verfügung.Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Premier-League-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des SkySport Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischenTV oder mit Sky Go auch unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die nochkeine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allenLive-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Über den flexiblenStreaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unteranderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw.über den Sky Ticket TV Stick verfügbar. Sowohl mit dem Supersport Ticket alsauch mit dem neuen Sport Ticket sehen Kunden die Einzelspiele und Konferenzender Premier League live.Darüber hinaus sind alle Spiele auch in zahlreichen Sky Sportsbars verfügbar.Die Live-Übertragungen am 22. Spieltag der Premier League auf Sky Sport 1 HD:Freitag:20.50 Uhr: Sheffield United - West Ham United liveSamstag:13.20 Uhr: Crystal Palace - FC Arsenal live15.50 Uhr: Manchester United - Norwich City live18.00 Uhr: "Match of the Week" Tottenham Hotspur - FC Liverpool live, auch aufSky Sport UHD20.45 Uhr: "What a Strike!", die Highlights des 22. SpieltagsSonntag:14.50 Uhr: AFC Bournemouth - FC Watford live17.20 Uhr: Aston Villa - Manchester City live22.00 Uhr: "Kompakt", 22. Spieltag