Mounting Systems auf der Messe Intersolar Europe 2019 in München

Berlin (ots) - Wir präsentieren auf der weltweit führenden Messeder Solarwirtschaft unseren neuen Digitalen Showroom für Großhändler,zwei optimierte Montagesysteme und diskutieren den EinsatzKünstlicher Intelligenz in Solarprojekten.ZWEI PRODUKTNEUHEITENWir präsentieren mit dem reibungsarmen Sigma Tracker und dem fürSolarparks optimierten Sigma 2 Steel zwei Produktneuheiten. Derreibungsarme Tracker reduziert nochmals den Verschleiß und profitiertvon einem kleineren Schaltschrank und einer optimierten Steuerung.Das Sigma II Steel bietet Kunden einen größeren Neigungswinkel, dieNutzbarkeit aller Stringlängen und die Tragfähigkeit von bis zu 8Modulen in Quer-Anordnung. Wir sind Bifacial ready.DIGITAL SHOWROOMGroßhändler und Installateure können künftig Montagesystemedreidimensional und bis ins letzte Detail ganz bequem vomSchreibtisch, Dach oder Sofa aus anschauen. Wir geben auf derIntersolar Europe an unserem Stand einen Ausblick auf die UserExperience der Zukunft. Die Solarwirtschaft wird digital.KÜNSTLICHE INTELLIGENZWir diskutieren in einem KI-Talk an unseren Stand A3-340 mit demPhysiker, Founder und Digital Engineering Experten Nicolas HoyerAnwendungsbereiche künstlicher Intelligenz in Solarprojekten. Am 15.Mai. Um 15 Uhr.Wir freuen uns, Sie auf der Intersolar Europe begrüßen zu dürfen.Finden Sie hier weitere Hintergründe zu unserem Messeauftritt auf derIntersolar Europe. Der Photovoltaikmarkt ist im Aufbruch. Wir sind esauch.Pressekontakt:Madlen MombergSenior Manager MarketingTel.: +49 30 328972 354Fax: +49 30 328972 199Mobil: +49 1525 4746 530E-Mail: m.momberg@mounting-systems.comMounting Systems GmbHTempelhofer Weg 39 - 47D 10892 Berlinwww.mounting-systems.comOriginal-Content von: Mounting Systems GmbH, übermittelt durch news aktuell