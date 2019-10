Mountain View Fund Award 2019 - Auszeichnung für die besten Investmentfonds

Diex (ots) - Im Rahmen der internationalen Mountain View Fund Awards wurden aus40.000 Investmentfonds die besten 20 Fonds unterschiedlicher Kategorienausgezeichnet.Zum 25-jährigen Bestandsjubiläum hat sich der erfahrene FondsdatenspezialistMountain-View Data erstmals entschlossen, einen nach ihm benannten,internationalen Fund Award für jene Investmentfonds mit dem bestenRisiko-Rendite Profil der letzten fünf Jahre zu vergeben. Der Leiter desBereichs "Data & Research", Michael Tschas, erklärt, weshalb sich dasUnternehmen zur Vergabe der Mountain View Fund Awards entschieden hat:"Einerseits deckt die mehr als 40.000 Investmentfonds umfassende Datenbank alleinternationalen, im deutschsprachigen Raum angebotenen Investmentfonds ab,sodass wir in der Lage sind, interessierten Anlegern genau aufzuzeigen, welcheFonds sich in den letzten Jahren erfolgreich am Finanzmarkt etabliert haben.Andererseits haben wir erkannt, dass die meisten Anleger aufgrund der großenBandbreite von Investmentfonds unzähliger Anbieter mit der Fondsselektionüberfordert sind, weshalb es aus unserer Sicht Sinn macht, die bestenInvestmentfonds und ihre erfolgreichen Manager hervorzuheben und zu prämieren.Dadurch werden erfolgreiche Fonds für den Kunden sichtbar."Der Mountain View Fund Award 2019 wurde jeweils an die drei besten Fonds voninsgesamt 20 ausgewählten Kategorien vergeben. Dabei wurden Aktien-, Anleihen-,Mischfonds und ETFs mit unterschiedlichem Fokus berücksichtigt, welche fürAnleger im deutschsprachigen Raum zugänglich sind. "Die Auswertungen des Awardswurden auf Basis einer Gewichtung der 5-, 3- und 1-jährigen Sharpe-Ratiovorgenommen, da diese vom Nobelpreisträger William F. Sharpe entwickelteKennzahl den für Anleger wichtigen Risiko/Rendite-Vergleich in den Vordergrundstellt. Dies ermöglicht uns nicht nur die beste Performance zu bewerten, sonderngleichzeitig auch das damit verbundene Risiko für den Kunden offenzulegen",erklärt Michael Tschas. Einen besonderen Schwerpunkt hat Mountain-View Datazusätzlich auf die Klimafreundlichkeit der Investmentfonds gelegt. Der Data &Research-Spezialist Tschas fährt fort: "Die Folgen der Klimaerwärmung derletzten Jahre hat uns zur Entscheidung bewogen, lediglich jene Fonds mit demMountain View Fund Award auszuzeichnen, welche nur in geringem Maß in Kohle- undFracking-Unternehmen investieren (unter zwei Prozent des Fondsvolumens). Es istuns wichtig, mit dem Award ein Zeichen zugunsten unserer Umwelt zu setzen, umeinen positiven Beitrag zum Klimaschutz unseres Planeten zu leisten undletztendlich ein zusätzliches Risiko im Sinne der Anleger zu eliminieren."Mountain-View Data gratuliert den Gewinnern herzlich zu ihren hervorragendenLeistungen, denn sie haben über den Zeitraum der letzten fünf Jahre bewiesen,eine dauerhaft überdurchschnittliche Leistung im Hinblick auf Risiko und Renditezu erbringen - und dadurch setzen sie sich gegen die große Konkurrenz amFinanzmarkt durch. Das vollständige Ergebnis, welches die besten drei Fondsjeder Kategorie enthält, sowie weitere Informationen zum Mountain View FundAward 2019 finden Sie unter https://www.mountain-view.com.Zur Liste der Gewinner des "Mountain View Fund Award 2019" Gewinner "MountainView Fund Award 2019" (https://www.mountain-view.com)Kontakt:Michael Tschas - Head of Data & ResearchE-Mail:Michael.Tschas@mountain-view.comTelefon: +43 4231 25555-16Original-Content von: Mountain View Data GmbH, übermittelt durch news aktuell