Moulding Expo 2019: PDM/CAD Integration in die ERP/PPS-Lösung FEPA / Optimale Prozesse sind transparent - Planat integriert PDM/CAD-Daten in Echtzeit

Stuttgart/Ostfildern (ots) - Mit umfassender Echtzeit-Integrationvon PDM und CAD-Daten in das ERP-System erleichtert derSoftwarehersteller Planat (https://www.planat.de/) dieDigitalisierungsstrategie von produzierenden Unternehmen. Mit einemeigenen CAD/PDM Tool werden die Daten in Echtzeit an dasERP/PPS-System FEPA übergeben. So steht jederzeit dem ERP-System deraktuellste Stand des Werkzeuges oder der Anlage zur Verfügung. Aufder Moulding Expo, dem Fachevent für Werkzeug-, Modell- undFormenbau, stellt das Softwareunternehmen sein Gesamtpaket rund umdie ERP/PPS-Lösung FEPA vor, mit der produzierende Unternehmen in dasZeitalter von Industrie 4.0 eintreten können. "Die Entwicklung zuIndustrie 4.0 und umfassende Digitalisierungstrategien habenmaßgebliche Auswirkungen auf die organisatorischen Abläufe imbetrieblichen Geflecht. Durch die Vernetzung von CAD und PDM mit demERP-System bilden wir neben der kaufmännischen Software die Grundlagefür hocheffiziente Prozesse", sagt Christian Biebl, Geschäftsführervon Planat.Geistige Wertschöpfung im PDMJedes Werkzeug, jede Anlage oder jedes technische Gebildedurchläuft im Vorfeld seiner Entstehung einen Entwicklungsprozess.Diese geistige Wertschöpfung erfolgt dabei in einem System fürProduktdatenmanagement. Stammdaten, Halbzeuge sowie Enderzeugnissemit komplexen Stücklistenstrukturen werden hier in ihren Versions-und Änderungszuständen entwickelt, dokumentiert und verwaltet.Gleichzeitig bieten diese Stammdaten die Grundlage für effizienteERP/PPS-Arbeit. Baugruppen, welche aktuell einen Veränderungsprozessim PDM durchlaufen, werden im ERP-System zur weiteren Bearbeitunggesperrt. "Diese Mechanismen sorgen dafür, dass der Grad derDigitalisierung im Unternehmen ansteigt. Eine unnütze Doppelerfassungvon Daten wird unterbunden, dies reduziert potenzielleFehlerquellen", sagt Christian Biebl von Planat.Digitalisierung ist der Schlüssel für die ZukunftDie Integration dieser drei Systeme ist das Fundament für eineeffiziente Produktionsplanung und -steuerung sowie den Einkauf unddie Projektkoordination. Die Echtzeitkommunikation der Systeme sorgtdafür, dass der Einkauf in einem sehr frühen Stadium überlieferzeitkritische Artikel informiert wird. Durch die Verbindungbeider Welten - Entwicklung und Fertigung - wird die logistischeWertschöpfungskette effizient, transparent und konsistent abgebildet."In produzierenden Betrieben ist der Grad der Digitalisierung bereitsjetzt der Schlüssel zu mehr Wettbewerbsfähigkeit. In Zukunft ist dieIntegration von Prozessen in digitale Systeme bestandsentscheidend",fasst Christian Biebl zusammen.Planat stellt während der Moulding Expo (Messe Stuttgart, 21. -24. Mai 2019) in Halle 3, Stand E19, aus.Die Planat GmbH (www.planat.de) bietet mit der skalierbarenERP/PPS-Standardsoftware FEPA einen flexiblen IT-Service "Made inGermany" für den produzierenden Mittelstand. In der Basisversionverantwortet die Software Vertrieb, Beschaffung, Logistik,Produktionsplanung und -steuerung mit Betriebsdatenerfassung undbetriebswirtschaftliche Anwendungen. On top können bedarfsgerechtbranchenspezifische Softwareinhalte integriert und diverse Add-ons,wie z.B. ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) oderCustomer-Relationship-Management (CRM), eingesetzt werden. Dasinnovative, modulare Softwarekonzept ergänzt Planat seit mehr als 35Jahren durch branchenspezifische Beratung sowie durch verlässlichenSupport.Pressekontakt:PLANAT GmbH, Schönbergstr. 45-47, 73760 Ostfildern(bei Stuttgart), Deutschland, Tel.: +49 (0)711-16756-0,Fax: +49 (0)711-16756-99, E-Mail: software@planat.de,Web: www.planat.deeuromarcom public relations GmbH, Mühlhohle 2, 65205 Wiesbaden,Deutschland, Tel.: +49 (0)611-973150, Fax: +49 (0)611-719290,E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: PLANAT GmbH, übermittelt durch news aktuell