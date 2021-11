Moukoko weiter im U21-Pech - Dortmunder reist wegen Entzündung ab

ASPACH (dpa-AFX) - Toptalent Youssoufa Moukoko muss weiter auf seine Rückkehr in die deutsche U21-Nationalmannschaft warten.



Nachdem der Torjäger bereits im Oktober verletzt von der Nachwuchsauswahl abreisen musste, zwingt ihn nun eine Entzündung am Auge zum Verzicht. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag mitteilte, steht der 16-Jährige daher nicht für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele am Freitag in Großaspach gegen Polen und am Dienstag in Ingolstadt gegen San Marino zur Verfügung. In Absprache mit Borussia Dortmund reise Moukoko aus dem Mannschaftshotel ab.

Moukoko erzielte in bislang zwei U21-Länderspielen drei Tore. Er ist der jüngste deutsche U21-Nationalspieler und U21-Torschütze überhaupt.

Auch bei der EM-Endrunde hatte Moukoko Pech. Der BVB-Profi war für die Turniervorrunde im März erstmals in den U21-Kader berufen worden, verpasste aber alle drei Gruppenspiele verletzt. In den K.o.-Spielen, als Deutschland bis zum EM-Titel stürmte, fehlte er ebenfalls verletzt./kun/DP/eas