Mott-Gasreiniger der MGP-Serie

Farmington, Connecticut (ots/PRNewswire) - Der höchste ReinheitsstandardMott gibt die neueste Ergänzung seiner hochreinen Filtrations- und Durchflusskontroll-Produktreihe mit den Gasreinigern der MGP-Serie bekannt. Diese Gasreiniger gewährleisten Prozessintegrität für hochreine und ultrareine Gasanwendungen. Die vollständige Reihe an Reinigungsfiltern ist in "Point-of-Use"- und "Micro-Bulk"-Modellen erhältlich und ist für präzise Reinigungsanforderungen konzipiert.Die MGP-Gasreiniger von Mott schützen die nachgeschaltete Instrumentierung und halten die Prozesskonsistenz in Halbleiterfabriken aufrecht, indem sie gasförmige Verunreinigungen entfernen und eine Filtration bis zu 1,5 nm ermöglichen, um die Waferproduktion zu verbessern. Unsere Reinigungstechnologie bietet eine große Auswahl an Füllklassen, mit denen praktisch alle Verunreinigungen aus einem Verfahrensstrom entfernt werden können. Die Werksregeneration ist bei vielen Modellen verfügbar und die Auslassreinheit beträgt über 100 Teile pro Billion.Die Produkte werden über das weltweite Netzwerk von Produktverteilern mit hoher Reinheit von Mott verkauft.Informationen zu Mott: Seit über 60 Jahren besteht die strategische Vision von Mott darin, technologische Durchbrüche zu erzielen, die derzeit noch nicht vorhanden sind. Die maßgeschneiderten Präzisionsfiltrations- und Flüssigkeitssteuerungsplattformen von Mott bieten einen doppelten Leistungsvorteil für eine Reihe von unternehmenskritischen Anwendungen, von Missionen zum Mars bis hin zu implantierbaren medizinischen Geräten. Mott hat seinen Hauptsitz in Farmington im US-Bundesstaat Connecticut und ist ein zu 100 % im Besitz von Mitarbeitern befindliches Unternehmen mit Niederlassungen weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.mottcorp.comPatty Cruickshanks, Vertriebs- und MarketingdienstleistungenMott Corporation860-747-6333 x3039Quest@mottcorp.comOriginal-Content von: Mott Corporation, übermittelt durch news aktuell