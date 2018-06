Motsi Mabuse zeigt ihren nackten Babybauch (FOTO)

Hamburg (ots) -In der aktuellen GALA (Heft 26/2018, ab morgen im Handel) zeigtMotsi Mabuse, 37, glücklich ihren Babybauch. Die hochschwangere"Let's Dance"-Jurorin sagt über ihr verändertes Körpergefühl: "Manfühlt sich als Frau nicht so erotisch. Du siehst Frauen rechts undlinks, die superschlank sind, und du denkst dir: ,Oh, mein Gott. Duwirst immer dicker.' Irgendwann aber hatte ich für mich beschlossen:,Hier wächst ein Baby!' Und dann konnte ich mit meiner Figur gutumgehen. Es sind bislang sechs Kilo, die ich zugenommen habe."Ehemann Evgenij Voznyuk, 34, werde mit in den Kreißsaal kommen."Ich habe ihm aber gesagt, dass er keinen Schritt Richtung meinerFüße machen darf. Er muss brav an meinem Kopf sitzen", so MotsiMabuse.Außerdem verrät sie, was sie bisher geheim hielt: "Es wird einMädchen."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell