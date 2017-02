Motsi Mabuse: Erst eine eigene Tanzschule, dann ein Baby

Hamburg (ots) - Seit 2011 ist sie Jurorin in der RTL-Show "Let'sdance", jetzt erfüllt sich Motsi Mabuse (35) mit der Eröffnung einereigenen Tanzschule einen lang gehegten Traum. Die ausgebildeteTänzerin sagt diese Woche in GALA (Ausgabe 08/17, ab heute imHandel): "Ich habe endlich im Raum Frankfurt ein Studio gefunden.Jetzt befinde ich mich auf den letzten Metern, dann kann es gegenFrühjahr losgehen." Sie werde auch selbst Kurse anbieten.Ein weiterer Wunsch stehe seit der Geburt ihrer Nichte vor wenigenWochen jetzt ebenfalls auf der Tagesordnung: "Ich möchte auf alleFälle Kinder. Als ich das Baby meiner Schwester in den Armen hielt,war das ein ganz besonderer Moment für mich. Da kamen selbst bei mirdie Muttergefühle hoch." Mit ihren beruflichen Vorhaben kollidieredas nicht: "Wenn das Baby kommt, dann kommt es. Ich habe in meinemLeben immer viele Dinge gleichzeitig gemacht, und es hat immerfunktioniert. Daher bin ich jederzeit bereit für ein Baby."Pressekontakt:GALAPR / KommunikationTheda HarmsGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: harms.theda@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell