Motschmann: Volksaufstand am 17. Juni 1953 darf keine Erinnerungslücke sein

Berlin (ots) - Die "Straße des 17. Juni" steht nicht nur für PartyAm 17. Juni vor 66 Jahren wurde der Volksaufstand in der DDRblutig niedergeschlagen. Dazu erklärt die kultur- undmedienpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, ElisabethMotschmann:"Der Volksaufstand am 17. Juni 1953 in der DDR darf keineErinnerungslücke hinterlassen. Dieser Tag muss wieder stärker in dasöffentliche Bewusstsein gerückt werden. Wir brauchen eingesamtdeutsches und europäisches Geschichtsbild, in dem der 17. Juni1953 einen würdigen Platz hat. Wir erinnern in diesem Jahr besondersan die Friedliche Revolution vor 30 Jahren. Zu dieser Erinnerunggehört auch die Erinnerung an den 17. Juni 1953. Während die Menschen1989 ihren Freiheitsdrang friedlich kundtun konnten, wurden dieDemonstrationen am 17. Juni 1953 blutig niedergeschlagen. Der 17.Juni war ein revolutionäres Ereignis.Über eine Million Menschen demonstrierten an diesem Tag in ca. 500Städten in der DDR. Doch ihre Rufe nach Freiheit und Demokratiewurden von sowjetischen Panzern brutal erstickt. Über 50 Menschenstarben, sieben wurden hingerichtet, ca. 1.600 Menschen wurdeninhaftiert. Viele Menschen im Osten, viele getrennte Familienverloren die Hoffnung auf eine deutsche Einheit. Daran gilt es, nichtnur heute zu erinnern.Die 'Straße des 17. Juni' im Herzen Berlins steht für die meistenfür Fanmeile, Marathon oder Silvesterparty. Viele Menschen, darunterviele Touristen, wissen nicht, dass diese Straße dem gescheitertenVolksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953 gewidmet ist. Fastmonatlich wird diese Straße abgesperrt, am 17. Juni selbst abernicht. Beispielsweise mit einem 'Freiheitsabend' ließe sich dieErinnerung wachhalten. Schließlich markiert der 17. Juni 1953 denBeginn der europäischen Freiheitsbewegungen gegen die sowjetischeVorherrschaft. Die Aufstände in Polen, Ungarn, Rumänien und derTschechoslowakei waren die erfolglosen Vorkämpfe für den Fall desEisernen Vorhanges vor 30 Jahren. Durch das Ende des Kalten Kriegeskonnten die Weichen für die Osterweiterung der Europäischen Uniongestellt werden. Heute gehören diese Länder zu einem freien Europa.Wir dürfen heute in einem freien Deutschland und Europa leben.Dafür sind wir dankbar und diese Dankbarkeit sollten wir auchzeigen."