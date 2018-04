Motschmann: Unionsfraktion will Filmförderung besser aufeinander abstimmen

Berlin (ots) - Dialog mit Filmbranche wird auf FilmempfangfortgesetztDie CDU/CSU-Bundestagsfraktion führt am heutigen Freitag wiederihren traditionellen Filmempfang durch. Dazu erklärt die kultur- undmedienpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, ElisabethMotschmann:"Auf Einladung des Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder versammelnsich rund 180 Gäste aus der Filmbranche im Deutschen Bundestag zumDialog mit der CDU/CSU-Fraktion. Der Unionsfraktion ist der Austauschmit den Akteurinnen und Akteuren vor und hinter der Kamera übergeeignete Instrumente der Filmförderung sehr wichtig.Die neue große Koalition hat in ihrem Koalitionsvertrag dreifilmpolitische Schwerpunkte gesetzt. Die wirtschaftliche und diekulturelle Filmförderung sollen mindestens auf dem aktuellen Niveaufortgeführt werden. Das wird mit dem Bundeshaushalt 2018 gelingen.Die Bundesfilmförderinstrumente sollen zusammengeführt und besseraufeinander abgestimmt werden. Neben den Deutschen Filmförderfonds(DFFF) ist 2017 der DFFF II getreten. Ausgestattet mit zusätzlich 75Millionen Euro werden damit internationale Großproduktionen undUnternehmen der zukunftsträchtigen VFX-Branche (visuelle Effekte)gefördert.Als dritten Akzent hat die Koalition ein Förderprogramm für Kinosaußerhalb von Ballungsräumen angekündigt. Kinos sind in der Fläche(neben den Kirchen) oftmals die einzigen Kulturorte. Mit ihrerUnterstützung fördern wir aktiv die Kultur im ländlichen Raum.Der Empfang findet regelmäßig am Tag der Verleihung des DeutschenFilmpreises statt. Die 'Lola' wird als der größte deutscheKulturpreis aus dem Haushalt der Kulturstaatsministerin MonikaGrütters finanziert."Foto-HinweisDer Filmempfang war dieses Jahr aufgrund der Bedingungen desVeranstaltungsortes nicht-presseöffentlich. Fotos von derVeranstaltung können Sie dennoch beziehen, per Email an:info@junophoto.de.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell