Motschmann: Reform des Telemedienauftrags sichert Zukunft des Qualitätsjournalismus

Berlin (ots) - Unionsfraktion warnt aber vor Folgen für diemittelständische FilmwirtschaftDie Ministerpräsidentenkonferenz hat am gestrigen Donnerstag eineReform des öffentlich-rechtlichen Telemedienauftrags beschlossen.Dazu erklärt die kultur- und medienpolitische Sprecherin derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Elisabeth Motschmann:"Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt die Reformbeschlüsse derMinisterpräsidenten für die Online-Angebote deröffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten mit Einschränkungen.Die Reform des Telemedienauftrags war nach rund einem Jahrzehntüberfällig. Voraussetzung war eine Einigung zwischen dem BundDeutscher Zeitungsverleger und den öffentlich-rechtlichen Sendern.Die Landesrundfunkanstalten, ZDF und Deutschlandradio haben sichverpflichtet, den Schwerpunkt ihrer Onlineangebote auf Bewegtbild-und Tonbeiträge zu legen. So verringern sie die Konkurrenz zu denZeitungsverlegern. Denn auch private Medienanbieter müssen ihrejournalistischen Angebote im Netz refinanzieren können. Der Beschlussebnet nun den Weg in die digitale Zukunft für die Rundfunkanstaltenund die Presseverleger.Außerdem können die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten durchdie Abschaffung der Sieben-Tage-Regel Filme und Serien zukünftigdeutlich länger in ihren Mediatheken und auf Plattformen wie YouTubeoder Facebook einstellen. Diese Ausweitung geht jedoch zulasten dermittelständischen Filmwirtschaft, von Dokumentarfilmern undDrehbuchautoren. Ihnen gehen dadurch wichtige Erlösmöglichkeiten imInternet verloren.Gerade in Zeiten von Fake News und Desinformation spielen dieQualitätsmedien, öffentlich-rechtlich wie privat, eine bedeutendeRolle in der Demokratie. Für die audiovisuelle Kultur- undKreativwirtschaft sind die Beschlüsse der Ministerpräsidenten dagegenein schmerzhafter Rückschlag."