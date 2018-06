Motschmann: Neue Berlinale-Leitung ist eine sehr gute Wahl

Berlin (ots) - Doppelspitze soll das Festival in die ZukunftführenAm heutigen Freitag, 22. Juni 2018, hat der Aufsichtsrat der"Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH" (KBB) die Nachfolgevon Berlinale-Direktor Dieter Kosslick bekannt gegeben. Dazu erklärtdie kultur- und medienpolitische Sprecherin derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Elisabeth Motschmann:"Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt die personelleNeuaufstellung der Berlinalespitze. Staatsministerin Prof. MonikaGrütters und der Aufsichtsrat der KBB haben die richtigen Schlüssegezogen aus der intensiven öffentlichen Debatte, die im vergangenenJahr über das künftige Profil des Festivals entbrannt war.Die Lasten der Festivalleitung auf zwei Paar Schultern zuverteilen, war eine vielfach erhobene Forderung. Sie trägt demWachstum der Internationalen Filmfestspiele Berlin in den vergangenenJahren Rechnung. Die Berlinale ist das größte Publikumsfestival derWelt und mit dem zweitgrößten Filmmarkt weltweit auch einekommerziell relevante Größe.Carlo Chatrian hat eine sehr interessante Filmbiographie und inLocarno ausreichend Festivalerfahrung gesammelt. Es istbemerkenswert, wie positiv seine Personalie bereits vorab von denKritikern aufgenommen wurde. Die CDU/CSU-Fraktion erwartet, dass erden Status der Berlinale als Publikumsfestival erhält undgleichzeitig das inhaltliche Profil neu schärft. Der Anspruch, auchkünstlerisch auf Augenhöhe mit Cannes und Venedig zu agieren, mussunbedingt aufrechterhalten werden. Für den deutschen Film sollte dasFestival weiterhin ein wichtiges Schaufenster bleiben.Wir begrüßen, dass mit Mariette Rissenbeek eine bestens vernetzteFrau für die geschäftsführende Leitung ausgewählt wurde. Alsbisherige Geschäftsführerin bei German Films verfügt sie über besteKontakte in der internationalen Filmwelt. Staatsministerin Grüttersbleibt damit erfreulicherweise ihrer Linie treu, mehr Frauen zukulturellen Führungspositionen zu verhelfen.Im Interesse des Filmlands Deutschland und aller Cineasten inBerlin und Deutschland wünschen wir Mariette Rissenbeek und CarloChatrian alles Gute und eine glückliche Hand. Der Deutsche Bundestagwird die Berlinale auch weiterhin tatkräftig unterstützen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell