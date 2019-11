Motschmann: Mehr Geld für die Erinnerungskultur

Berlin (ots) - Bundestag erhöht die Mittel zur Aufarbeitung der SED-DiktaturDer Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat in der heutigen sogenanntenBereinigungssitzung mehr Mittel für wichtige Kulturvorhaben derErinnerungspolitik bewilligt. Dazu erklärt die kultur- und medienpolitischeSprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Elisabeth Motschmann:Dank der Unterstützung der Haushaltspolitiker ist es gelungen, in der heutigenBereinigungssitzung zusätzliche Mittel für den Bereich "Gedenken und Erinnern"zu stellen. Dazu gehören:- Für eine Machbarkeitsstudie zur Errichtung eines "Mahnmals fürdie Opfer des Kommunismus" werden 250.000 Euro zur Verfügunggestellt. Für ein Zentrum für Oppositions- und Widerstandsgeschichtein der ehemaligen Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg stellt derBundestag ebenfalls 250.000 Euro als Startfinanzierung bereit. Damitwerden die Forderungen im "Leipziger Aufruf" derCDU/CSU-Bundestagsfraktion vom 14. Oktober 2019 bereits finanziellunterlegt.- Die Mittel für die Bundesstiftung zur Aufarbeitung derSED-Diktatur erhöhen wir erneut um 1 Million Euro, da die Erhöhungaus dem vergangenen Jahr leider nicht fortgeführt wurde. Damitstabilisieren wir die wichtige dezentrale Projektarbeit der Stiftung,vor allem im kommenden Jubiläumsjahr.- Die Mittel für das Zeitzeugenbüro werden im kommenden Jahr von180.000 auf 380.000 Euro erhöht, um dem erheblichen Interesse undBedarf Rechnung zu tragen. Mit dieser Summe können deutschlandweitetwa 2000 Zeitzeugengespräche an Schulen durchgeführt werden.- Für die dauerhafte Finanzierung der Zeitschrift "Stacheldraht"werden der UOKG (Union der Opfer Kommunistischer Gewaltherrschaft) ab2020 zusätzlich 95.000 Euro Zur Verfügung gestellt.Die Aufarbeitung unserer jüngeren deutschen Geschichte bleibt uns einpolitisches Kernanliegen. Mit den zusätzlichen Mitteln wollen wir diegesamtdeutsche und gesamtgesellschaftliche Erinnerung an die SED-Diktaturstärken."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell