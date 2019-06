Berlin (ots) - Musikszene im ländlichen Raum stärkenZum bundesweiten "Tag der Musik" am morgigen Freitag erklären diekulturpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ElisabethMotschmann sowie die Berichterstatterin derCDU/CSU-Bundestagsfraktion für Musik, Yvonne Magwas:Motschmann: "Musik hat eine einzigartige, wundervolle verbindendeKraft. Sie kann Herzen berühren und Menschen zusammenbringen,überall. Wir wollen, dass viele Menschen dies erfahren können. Nichtnur in unserem Land, sondern vor allem auf dem Land. Daher fördernwir ab diesem Jahr auch viele Musikprojekte in den ländlichen Räumen,wie z.B. das Projekt "Landmusik". Die Metropolen bleiben einwichtiges Standbein für musikalische Hochkultur, dennoch müssen wirmit guten Musikangeboten stärker als bisher in die Breite und Flächegehen. Dafür können wir auf viel ehrenamtlichem Engagement vor Ortaufbauen und die Chance ergreifen, junge Menschen jenseits vonBushaltestellen zusammenzuführen."Magwas: "Deutschland hat ein reiches musikalisches Erbe und einestarke zeitgenössische Musikszene. Die Dichte und Vielfalt anOrchestern, Chören und Opernhäusern ist in der Welt einzigartig.Zudem haben wir eine lebhafte Jazz-, Rock- und Popszene sowie übersieben Millionen Menschen, die in ihrer Freizeit musizieren oder sichehrenamtlich in Vereinen und Initiativen engagieren. Darauf könnenwir stolz sein. Denn Musik fördert die Entwicklung kognitiver undsozialer Fähigkeiten und ist im Stande, Menschen und Kulturenjenseits der Sprache zu bewegen und zu verbinden. Diese integrativeKraft der Musik sollten wir in Zeiten zunehmender gesellschaftlicherFliehkräfte weiter nutzen und fördern. Mit dem Motto "Musik machen -Haltung zeigen - Zusammenhalt. Europa. Vielfalt" setzt derdiesjährige Tag der Musik ein starkes Zeichen für mehr Toleranz undmenschliches sowie gesellschaftliches Miteinander. Das ist ein gutesSignal!Durch den Einsatz der CDU/CSU-Bundestagsfraktion unterstützt derBund die hiesige Musiklandschaft mit einer Reihe von Programmen undfördert dabei den künstlerischen Spitzennachwuchs als auch dieLaienmusikszene. Es ist gut, dass wir den Etat des Musikfonds, dasFörderprogramm für Projekte aller Sparten der zeitgenössischen Musik,mittlerweile nahezu verdoppelt haben. Leider zeigt die Evaluation desProgramms, dass es noch zu wenige Förderanträge aus dem ländlichenRaum gibt. Hier gilt es nachzusteuern, damit neben Klassik- undJazzprojekten aus den Metropolen auch die Breitenkultur, z.B.: dieBlaskapelle vom Dorf, zum Zuge kommt."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell