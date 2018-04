Motschmann/Magwas: Musik-LOLA statt ECHO?

Berlin (ots) - Musiker haben Preis auf großer Bühne verdientDer Musikpreis ECHO wird abgeschafft. Zur Debatte um das Aus desECHOS erklären die kultur- und medienpolitische Sprecherin derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Elisabeth Motschmann, und dieBerichterstatterin Yvonne Magwas:"Wir bedauern sehr, dass die Abschaffung des ECHO auch zu Lastendes ECHO Klassik und ECHO Jazz geht, deren Preisvergabenausschließlich durch Juryentscheidungen erfolgten und immer frei vonSkandalen waren.Bei der Diskussion um einen neuen Musikpreis schlagen wir vor,sich am Format des Filmpreises LOLA zu orientieren. Dieser wirdmorgen in Berlin in 16 Kategorien während einer feierlichen Galaverliehen. Die Preisträger wurden zuvor von den 1.900 Mitglieder derDeutschen Filmakademie ermittelt, also von den Kreativen selbst.Eine Art "Musik-LOLA" könnte alle Sparten der Musik, vom Pop überJazz bis zum Texter, abdecken. Durch eine öffentliche Schlagkraft,wie der Filmpreis sie hat, könnte der Bedeutung von Musik besserRechnung getragen werden. Bei der Finanzierung darf nun aber nichtallein der Staat einspringen, hier sind auch Musikindustrie undVerbände gefragt. Wir bieten an, uns in den weiterenDiskussionsprozess mit Ideen und Vorschlägen aktiv einzubringen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell