Motschmann/Magwas: Mehr Geld für Musik und Tanz

Berlin (ots) - Bundestag sorgt für die Finanzierung zusätzlicher ProjekteDer Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat in der Bereinigungssitzungmehr Mittel für die Musik- und Tanzsparte bewilligt. Dazu erklären die kultur-und medienpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, ElisabethMotschmann und die Berichterstatterin für Musik, Yvonne Magwas:"Dank der U0nterstützung der Haushaltspolitiker ist es gelungen ist, in derBereinigungssitzung zusätzliche Mittel für den Bereich "Musik und Tanz" 0bereitzu stellen. Dazu gehören:- Erhöhung der Mittel für die "Initiative Musik" um 6,5 Mio Euro.Davon fließen u.a. je eine 1 Mio. EUR zusätzlich in denSpielstättenprogrammpreis "APPLAUS" und für die weitereDigitalisierung von Musikclubs.- Förderung des Stadt-Land-Bund-Programms "Tanzpakt" mitzusätzlich 1,125 Mio. Euro im Jahr 2021 und damit deutlichesBekenntnis zur Fortsetzung des fünfjährigen Programms ab 2022.- Erhöhung der Mittel für den Deutschen Musikrat für 2020 um150.000 Euro und für 2021 um 600.000 Euro auf dann 4 Millionen Eurojährlich.- Mit 4 Millionen Euro unterstützen wir den Bau eines DeutschenChorzentrums in Berlin, in dem auch der Deutsche Chorverband und eineMusik-Kita beheimatet sein sollen. Damit unterstreichen wir dienationale Bedeutung der großen Chorszene in unserem Land.- Wir wollen die Vermittlung von Musik in die Mitte derGesellschaft erheblich stärken und unterstützen dafür ab 2020 vieleFestivals, u.a. das Classical Beat Festival, das Musikfest Bremenoder die Telemann-Festtage. Da kleine und große Festivalsdeutschlandweit immer größeren Zuspruch erfahren und in vielen Fällenauch in die Fläche ausstrahlen, wollen wir hierfür einegesamtdeutsche Förderkonzeption anregen.In Summe bringt die CDU/CSU-Bundestagsfraktion mit diesen zusätzlichenFörderungen zum Ausdruck, dass wir nicht nur Wert auf kulturelle Großprojekte,sondern auf die enormen kulturellen Leistungen in den Sparten Musik und Tanzlegen. Hier verdienen viele Künstlerinnen und Künstler unsere zusätzlicheUnterstützung. Im Zuge der Haushaltsberatungen für 2021 wird sich die Fraktionauch für eine Erhöhung der Mittel für den Musikfonds einsetzen, damit dem hohenBedarf gerechter entsprochen werden kann."