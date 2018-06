Motschmann: Kultur in ländlichen Räumen wiederbeleben

Berlin (ots) - Auftakt der "Landtour" in MecklenburgZum Auftakt ihrer "Landtour" haben die kultur- undmedienpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, ElisabethMotschmann, und die Obfrau im Ausschuss für Kultur und Medien,Melanie Bernstein, am Wochenende Mecklenburg besucht. Dazu können SieElisabeth Motschmann wie folgt zitieren:"Das kulturelle Leben in den ländlichen Räumen zu stärken ist fürdie Arbeitsgruppe Kultur und Medien der CDU/CSU-Fraktion dasSchwerpunktthema in dieser Legislaturperiode. Melanie Bernstein undich werden in den nächsten Monaten Menschen und Kultureinrichtungenin ganz Deutschland besuchen, um uns einen Eindruck von den Angebotenund auch den Bedarfen zu verschaffen. Der erste Besuch führte amWochenende nach Mecklenburg.Für die notwendige strukturelle Stärkung der Fläche gilt es zuprüfen, welche Förderinstrumente des Bundes ausgeweitet oderfinanziell verstärkt werden müssen. Dazu findet auch ein engerAustausch mit der Kulturstiftung des Bundes statt. Neben derFortsetzung des Denkmalschutzsonderprogramms haben wir uns imKoalitionsvertrag auf ein Programm "Kultur in den Regionen" geeinigt,welches nun ausgestaltet werden muss. Mit einem Zukunftsprogrammwollen wir zudem den Kulturort Kino im ländlichen Raum stärken.Wir unterstützen die Kultur in der Fläche aber nicht nur mitFördergeldern. Genauso wichtig ist die Gestaltung der richtigenRahmenbedingungen für die in der Kultur oftmals ehrenamtlich Tätigen.So stellt es z.B. ehrenamtlich geführte kleine Theater vor großenProbleme, dass ihnen für jede Aufführung ein hauptamtlicherBühnenmeister vorgeschrieben wird. Wir werden Verordnungen auf ihreAuswirkungen abseits der kulturellen Zentren überprüfen und nachweiteren Möglichkeiten der Entbürokratisierung suchen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell