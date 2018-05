Motschmann: Freiheits- und Einheitsdenkmal endlich auf den Weg bringen

Berlin (ots) - Mittel sollten noch im Juni freigegeben werdenDas Freiheits- und Einheitsdenkmal in Berlin ist noch immer nichtverwirklicht. Dazu erklärt die kultur- und medienpolitischeSprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Elisabeth Motschmann:"Der Baustart für das Freiheits- und Einheitsdenkmal istüberfällig. Seit zweieinhalb Jahren liegt die Baugenehmigung vor. DieFrage der Grundstücksübertragung besteht seit 2015. Diese gilt es nunzügigst zu klären, damit noch in diesem Juni der Deutsche Bundestagdie im Haushalt 2018 eingestellten Mittel freigeben kann. Dann darfdem Baubeginn nichts mehr im Wege stehen. Endlich!Drei Bundestagsbeschlüsse wurden auf Initiative derCDU/CSU-Bundestagsfraktion für das Freiheits- und Einheitsdenkmalgefasst: 2008 für das Denkmal, 2009 für den Standort und nach Zeitendes Stillstandes erneut 2017 für den Siegerentwurf "Bürger inBewegung".Auch im Koalitionsvertrag haben wir uns klar dazu bekannt. Für dieCDU/CSU-Bundestagsfraktion ist das Freiheits- und Einheitsdenkmalmehr als Symbolik. Die Überwindung der kommunistischen Diktaturen inder DDR und in Osteuropa ist der Höhepunkt der europäischenFreiheitsgeschichte. Im kommenden Jahr erinnern wir an die friedlicheRevolution und den Fall der Mauer vor 30 Jahren - die glücklichstenStunden unserer jüngeren deutschen Geschichte. Wir bleibenzuversichtlich, dass dann das jahrlange Engagement aller Befürworterdes Denkmals in einem Bauvorgang sichtbar sein wird."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell