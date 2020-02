Motschmann: Bundeskultureinrichtungen ermöglichen kulturelle Teilhabe für alle

Berlin (ots) - Die Fülle an kulturellen Bildungsangeboten dient dem Einzelnenund der GesellschaftKulturstaatsministerin Prof. Monika Grütters hat eine Serie von 16 KleinenAnfragen der FDP-Fraktion zur kulturellen Bildung in Bundeskultureinrichtungenbeantwortet. Dazu erklärt die kultur- und medienpolitische Sprecherin derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Elisabeth Motschmann:"Die Bundeskultureinrichtungen machen 'Kultur für alle' möglich. Mit einemFüllhorn an kulturellen Bildungsangeboten schaffen sie Zugänge zu Kultur fürjeden und jede, in Stadt und Land, unabhängig von Einkommen und Herkunft. Daszeigen die Antworten der Kulturstaatsministerin auf eine Serie von KleinenAnfragen der FDP-Fraktion eindrucksvoll.Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion stellt fest: Kulturelle Bildung ist schon langenicht mehr nur Gegenstand von Sonntagsreden; sie ist gelebte Praxis derKultureinrichtungen im Alltag. Die Landschaft der Vermittlung von Kunst undKultur hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten sehr erfreulich entwickelt. Wennder Satz 'Kultur ist nur etwas für die Eliten' je gestimmt haben sollte, dannhaben ihn die Kultureinrichtungen und Akteure mittlerweile jedenfalls gründlichwiderlegt. Kulturelle Bildung ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe und dientdamit auch dem Zusammenhalt und der Weltoffenheit in unserer Demokratie.Kultur und Bildung sind zuerst Sache der Länder und Kommunen. Aber der Bundleistet ebenfalls einen prominenten Beitrag. Kultureinrichtungen werden aus demBundeshaushalt nur dann gefördert, wenn sie aktive Bildungs- undVermittlungsarbeit leisten. Hinzu kommen gut ausgestattete Programme wie 'Kulturmacht stark' des Bundesbildungsministeriums und der Haushaltstitel KulturelleVermittlung bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.Damit erreicht die Bundesregierung das Ziel des Koalitionsvertrags, Kultur undkulturelle Bildung für alle zugänglich zu machen.Bei der Vermittlung hilft der Einsatz von Digitaltechnik. Audioguides mitErklärungen für Kinder z. B. wirken in Ausstellungen Wunder und machen dasPublikum von morgen zum Publikum von heute. Vor allem aber wird Kultur vonMenschen vermittelt. Die CDU/CSU-Fraktion setzt sich dafür ein, darauf zuachten, dass pädagogische Mitarbeiter in Kultureinrichtungen auch angemessenbezahlt werden."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7846/4514260OTS: CDU/CSU - BundestagsfraktionOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell