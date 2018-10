Motschmann: Das Berliner Stadtschloss rückt die Kultur in den Mittelpunkt der Republik

Berlin (ots) - Großartiger Erfolg: Spendenstand bei über 85Millionen Euro Die Arbeitsgruppe Kultur und Medien derCDU/CSU-Bundestagsfraktion hat gestern die Baustelle des wieder zuerrichtenden Berliner Stadtschlosses besichtigt. Dazu erklärt diekultur- und medienpolitische Sprecherin derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Elisabeth Motschmann:"Das fast fertige Berliner Schloss zeigt immer deutlicher: DieBundestagsentscheidung von 2002 war klug und visionär. Mit demSchloss kehrt der zentrale Baustein der historischen Mitte Berlinszurück.Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion dankt Wilhelm von Boddien und demFörderverein Berliner Schloss e.V. für seinen unermüdlichen Einsatzfür die Wiedererrichtung des Schlosses mit seinen historischenFassaden. Es ist sensationell und tief beeindruckend, dass derFörderverein allen jahrelangen Unkenrufen zum Trotz aktuell bereitsüber 85 Millionen Euro Spendengelder eingesammelt hat, mehr als dieursprünglich avisierten 80 Millionen Euro. Wilhelm von Boddien hatsich daher nun 105 Millionen als Ziel gesetzt, um neben denBarockfassaden auch die historische Kuppel sowie die Innenportale zufinanzieren.Es kann nicht oft genug betont werden: Das Projekt Humboldt-Forumim Berliner Schloss liegt nach wie vor im Zeit- und Kostenrahmen. Mitihm öffnet Deutschland den zentralen Platz in der Mitte der Republikfür die außereuropäischen Kunstsammlungen. Diese treten in einenDialog mit dem kulturellen Erbe Europas auf der Museumsinsel. Auf derGrundlage des wechselvollen historischen Erbes unseres Landes bietetdas Humboldt-Forum die Möglichkeit zur Anschauung der Welt. Diesegrößtmögliche Horizonterweiterung benötigen wir heute mehr denn je.Das Eröffnungsjahr ab Herbst 2019 soll zu einem Höhepunkt deskulturellen Lebens in Deutschland und Europa werden."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell