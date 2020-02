Motschmann: Angriffe auf die Presse sind Angriffe auf unsere Demokratie

Berlin (ots) - Gestiegene Zahl von Gewalttaten auf Medienvertreter alarmiertDie Zahl der registrierten Angriffe auf Journalisten in Deutschland istgestiegen. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eineKleine Anfrage aus dem Deutschen Bundestag hervor. Dazu erklärt die kultur- undmedienpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, ElisabethMotschmann:"Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion verurteilt Angriffe und Bedrohungen jeglicherArt auf Journalisten in Deutschland. Dass sich deren Zahl 2019 auf 104 bekannteFälle erhöht hat, ist sehr besorgniserregend. Nach Einschätzung vonJournalistenvertretern steht zu befürchten, dass die Dunkelziffer deutlich höherist.Wir erleben eine sehr bedenkliche Verrohung des gesellschaftlichen Klimas inDeutschland. Daher besteht aller Grund, gerade auch Journalisten besser zuschützen. Der Ausschuss für Kultur und Medien des Deutschen Bundestages befasstsich bereits seit der letzten Wahlperiode, seit dem Aufkommen derPegida-Bewegungen damit. Damals berichteten die Journalisten-Gewerkschaften,dass sie bereits im Gespräch mit den Polizei- und Sicherheitsbehörden sind.Diese Gespräche müssen fortgesetzt und intensiviert werden. Gerade im Umfeld vonDemonstrationen müssen Journalisten vermehrt Gewalt und Einschüchterungsversucheerleben. Diese Straftaten müssen konsequent geahndet werden. Zu prüfen sinddarüber hinaus weitere Maßnahmen, mit denen der Staat den Schutz vonJournalisten besser gewährleisten kann.Die Medien werden oft als "vierte Gewalt" im Staat bezeichnet. Dies ist zwar nureine informelle Kategorie. Dennoch besteht vermutlich ein Zusammenhang zwischentätlichen Angriffen auf staatliche Repräsentanten wie zum BeispielKommunalpolitiker und denen auf Medienvertreter. Die Unionsfraktion setzt sichdafür ein, dass das Thema noch im März erneut im Kultur- und Medienausschussaufgesetzt wird.Aber auch die Länder sehen wir in der Pflicht: Zu ihrer Zuständigkeit fürRundfunk und Medien zählt auch der Schutz von Pressevertretern. Zudem haben dieLänder Einwirkungsmöglichkeiten auf die Polizei, damit Polizisten besser für denSchutz von Medienvertretern sensibilisiert werden."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7846/4526650OTS: CDU/CSU - BundestagsfraktionOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell