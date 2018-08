Berlin (ots) -Die Motorworld Classics Berlin lädt junge Klassiker-Fahrererstmals zu einem "Concours de Nonchalance" ein. Gesucht werdenFahrer, die zusammen mit ihrem Auto höchstens 60 Jahre zählen, wobeidas Fahrzeug mindestens 20 Jahre alt sein muss. Der "Concours deNonchalance" findet am 6. Oktober 2018 auf der Motorworld ClassicsBerlin statt. Bewerbungen mit einem Foto vom Auto sowie der Angabevon Erstzulassung/Geburtsdatum können Interessierte bis zum 9.September 2018 an cdn@motorworld.de schicken. Eine Jury wählt dieTeilnehmer aus, die dann am 6. Oktober ihr Fahrzeug präsentierendürfen. Am späten Nachmittag erfolgt die Prämierung derGewinnerfahrzeuge. Partner der Aktion ist die Auto Bild Klassik."Der Concours de Nonchalance ist das Gegenstück zum Concoursd'Elégance. Mit ihm bieten wir jungen Fahrern und ihren Youngtimerneine Bühne und möchten mit der Mär aufräumen, dass Klassiker nur fürgut Betuchte ein Hobby sind", erklärt Ulf Schulz, Projektleiter derMotorworld Classics Berlin. "Wir freuen uns auf viele jungePetrolheads mit Fahrzeugen jeder Couleur."Die Motorworld Classics Berlin findet vom 4. bis zum 7. Oktober2018 in den historischen Hallen und im Sommergarten der Messe Berlinstatt. Mit Programmpunkten wie dem "Concours de Nonchalance",Künstlern und einer großen Prise Lifestyle ist die charmanteOldtimer-Messe viel mehr als eine Autoschau mit Exponaten vergangenerZeiten. Die internationale Veranstaltung, die ganz im Stil der 1920erbis 1950er Jahre gestaltet ist, mausert sich als Lifestyle-Eventimmer mehr zu einem Publikumsmagneten in der Hauptstadt.Öffnungszeiten:Donnerstag, 4. Oktober 2018: 17.00 bis 22.00 Uhr "Lange Nacht derOldtimer"Freitag und Samstag, 5. und 6. Oktober 2018: 09.00 bis 18.00 UhrSonntag, 7. Oktober 2018: 09.00 bis 18.00 UhrEintrittspreise:"Lange Nacht der Oldtimer": 20,00 EuroEinzel-Tageskarte Freitag, Samstag und Sonntag: 16,00 EuroFamilien-Tageskarte (2 Erwachsene, 3 Kinder): 30,00 EuroVIP-Tageskarte AVUS *: 99,00 Euro* Zugang zur AVUS-Lounge mit Catering, auch gültig am Donnerstag,VIP-ParkplatzWeitere Informationen:www.motorworld-classics.dewww.messe-berlin.dePRESSEKONTAKT VERANSTALTERWiebke Deggau, PR & Öffentlichkeitsarbeit, im Auftrag der MoWo Messe-und Veranstaltungs GmbH & Co. KG Donnersbergring 16 | D-64295DarmstadtMobil: +49 (177) 4718031, Mail: pr@motorworld-classics.dewww.motorworld-classics.deÜber die MOTORWORLD Classics BerlinVom 4. bis 7. Oktober 2018, in Deutschlands internationalsterMetropole mit großer Automobilgeschichte, schaffen die historischenHallen der Messe Berlin und der Sommergarten unterm Funkturm erneutviel Raum für eine ganze Welt im Stil der guten Zeiten. DieOldtimer-Messe Motorworld Classics Berlin ist ein Erlebnis nicht nurfür Fahrzeugliebhaber und -sammler, Auto-Clubs und Szenefans. Einstilvolles Ambiente mit viel Lifestyle lockt auch zunehmendPublikumsbesucher an.Nationale und internationale Automobilhersteller mit historischenWurzeln, Top-Händler, Technik-Spezialisten für Automobilraritäten,Zubehör- und Accessoire-Anbieter, zahlreiche engagierte Clubs derSzene und private Verkäufer werden ihre Produkte und Dienstleistungenzur Schau und zum Verkauf stellen. Veranstalter der Oldtimer-Messe,die jährlich ihre Tore öffnet, sind die MoWo Messe- undVeranstaltungs GmbH & Co. KG und die Messe Berlin GmbH.Pressekontakt:Messe Berlin GmbHWolfgang Rogall, stellv. Pressesprecher und PR-ManagerTel.: +49 (30) 3038 2218, rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell