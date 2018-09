Berlin (ots) -Dieses Jahr geht die Motorworld Classics Berlin erstmals mit einemOpening-Event, das ganz im Zeichen des vielfältigen kulturellenBerliner Nachtlebens steht, an den Start: mit der "Langen Nacht derOldtimer". Los geht es am Donnerstag, 4. Oktober 2018, um 17 Uhr. Dieinternationale Veranstaltung, ganz im Stil der 1920er bis 1950erJahre gestaltet, ist nicht nur ein beliebter Treffpunkt vonAutomobil-Liebhabern aus der ganzen Welt, sondern mausert sich immermehr zu einem Lifestyle-Event.Die "Lange Nacht der Oldtimer" bietet nach Feierabend und vorabdes geschäftigen Messetrubels an den kommenden Tagen viel Raum undZeit zum Schauen, Genießen und Flanieren. Mit einem Gläschen Sektwird jeder Besucher in der Ehrenhalle am Eingang Nord der MesseBerlin herzlich willkommen geheißen. Danach heißt es: Eintauchen indie goldenen Zeiten - mit faszinierenden Automobilen wie demkleinsten Auto der Welt, einer großen Prise Lifestyle und Künstlern,die durch die Hallen ziehen und das Publikum mit Swing und Jazzunterhalten.Im historischen Teil der Messe Berlin und im Palais nimmt alleindas Ambiente das Publikum an diesem Abend mit auf eine Zeitreise. DasTeam der Motorworld Classics Berlin ist natürlich passend gekleidetund auch die Besucher dürfen gerne im stilgerechten Look erscheinen.Zahlreiche Aussteller planen für die "Lange Nacht der Oldtimer"verschiedene Aktionen und gewähren besondere Einblicke. Darüberhinaus sind Motorsportlegenden wie Heidi Hetzer und prominenteAutofreunde wie Axel Schulz zu Gast.Klassikerfahrer, die mit ihrem Oldtimer an diesem Abend und auchan den drei folgenden Messetagen kommen, dürfen ihr Fahrzeug - sofernes 30 Jahre und älter ist - auf dem Messegelände im Sommergartenkostenlos parken. Die Einfahrt erfolgt über Tor 9 am Messedamm.It's Showtime! Swing und Jazz auf der "Langen Nacht der Oldtimer"Walking Acts begegnen dem Publikum auf der Motorworld ClassicsBerlin überall: Mit nostalgischem Charme präsentieren beispielsweisedie drei ulkigen und zugleich liebenswerten "Herr'n von derTankstelle" Schlager und Hits aus alten UFA-Tonfilmen, darunterOhrwürmer wie "Veronika, der Lenz ist da" oder "Ich wollt ich wär einHuhn".Das mondäne Rufus Temple Orchestra aus Berlin lässt das legendäreJazz Age der 1920's aufleben. Mit Hot Jazz aus New Orleans nimmt esdie Besucher der Motorworld Classics Berlin mit auf eine Reise in dieRoarin' Twenties.Darüber hinaus wird das stimmgewaltige Swing-Trio DIE LADYs füreindrucksvolle Momente sorgen. Die stilvoll gestylten Sängerinnenführen mit Liedern wie 'Bei mir bist Du scheen', 'Mr. Sandman' oder'Moonriver' durch die Hits der 1920er bis 50er Jahre und laden zumTräumen und Mitsingen ein.Öffnungszeiten:Donnerstag, 4. Oktober 2018: 17.00 bis 22.00 Uhr "Lange Nacht derOldtimer"Freitag und Samstag, 5. und 6. Oktober 2018: 09.00 bis 18.00 UhrSonntag, 7. Oktober 2018: 09.00 bis 18.00 UhrEintrittspreise:"Lange Nacht der Oldtimer": 20,00 EuroEinzel-Tageskarte Freitag, Samstag und Sonntag: 16,00 EuroFamilien-Tageskarte (2 Erwachsene, 3 Kinder): 30,00 EuroVIP-Tageskarte AVUS *: 99,00 Euro* Zugang zur AVUS-Lounge mit Catering, auch gültig am Donnerstag,VIP-ParkplatzWeitere Informationen:www.motorworld-classics.dewww.messe-berlin.dePRESSEKONTAKT VERANSTALTERWiebke Deggau, PR & Öffentlichkeitsarbeit, im Auftrag der MoWo Messe-und Veranstaltungs GmbH & Co. KGDonnersbergring 16 | D-64295 DarmstadtMobil: +49 (177) 4718031, Mail: pr@motorworld-classics.dewww.motorworld-classics.dePressekontakt:Messe Berlin GmbHWolfgang Rogall, stellv. Pressesprecher und PR-ManagerTel.: +49 (30) 3038 2218, rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell