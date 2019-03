Motorräder für die Very High Readiness Joint Task Force (Land)

Finanztrends Video zu



mehr >

Munster/Niedersachsen (ots) -Die Panzerlehrbrigade 9 erhält am Montag 29 geländegängigeMotorräde(kurz Kräder) und die dazugehörige Ausstattung zur Reparaturim Gelände. Die Motorräder sind für den Einsatz der sogenanntenKrad-Melder vorgesehen. Sie mögen sich fragen, warum die Bundeswehrin Zeiten von Mobiltelefonen, Datenfunk und einem weltumspannendenNetz von Kommunikationssatelliten auf die vermeintlich überholteMethode eines Melders auf einem Motorrad, dem sogenanntenKrad-Melder, zurückgreift. Die Antwort ist denkbar einfach: ModerneKommunikationsmittel können anfällig für Störungen durchUmwelteinflüsse, Geländegegebenheiten oder einen möglichen Gegnersein. So könnten gefährliche Lücken in der Kommunikation entstehen.Der Krad-Melder kann diese Lücken zuverlässig überbrücken und hatsich im Heer bewährt. Am 4. März um 14.00 Uhr werden 29 Kräder sowieein Werkstattwagen zur feldmäßigen Instandsetzung durch denBundeswehrfuhrparkservice an die Panzerlehrbrigade 9, welche den Kernder multinationalen Very High Readiness Joint Task Force (Land) 2019(VJTF (L)) bildet, übergeben. Über Ihre Teilnahme würden wir uns sehrfreuen.Mehr Informationen finden Sie in der Pressemitteilung.Pressekontakt:Pressestelle Panzerlehrbrigade 9Hauptmann Alexander KlebbaTel.: + 49 (0) 151 70 30 88 11 oder 05192 - 9826 - 3101E-Mail: panzerlehrbrig9presse@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell