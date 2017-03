Motorradfrühling: Gründlicher Check für Motorrad und Fahrer / TÜV Rheinland: Bike gründlich checken / Reifen, Bremsbeläge und Beleuchtung kontrollieren / Spezielle Fahrsicherheitstrainings

Köln (ots) - Der April bedeutet für viele Motorradfahrer, die mitSaisonkennzeichen unterwegs sind, das Ende der Winterpause. Die Bikerzieht es jetzt wieder in die Kurvenreviere. Doch vor dem ersten Tripsteht ein gründlicher Check der Maschine an. Und auch der Fahrersollte topfit in die neue Saison starten, denn Kondition, Fahrtechnikund Reaktionsvermögen können leicht einrosten. Deshalb bietet TÜVRheinland spezielle Fahrsicherheitstrainings für Motorradfahrer an.Auf ausreichende Profiltiefe der Reifen achten"Beim Motorrad gilt das Hauptaugenmerk den Reifen und Bremsen. Ihreinwandfreier Zustand ist überlebenswichtig", unterstreicht SteffenMißbach, Kraftfahrtexperte bei TÜV Rheinland. Das Profil der Reifensollte aus Sicherheitsgründen erheblich über den gesetzlichgeforderten 1,6 Millimetern liegen. Der Zustand der Reifen lässt sichbei aufgebockter Maschine checken. Dabei die Räder langsam mit derHand drehen und nachschauen, ob Risse, poröse Stellen odereingefahrene Gegenstände einen Austausch nötig machen. Den korrektenLuftdruck am kalten Reifen kontrollieren, denn der ist mitentscheidend für die Fahrstabilität."Fabrikneue Reifen vorsichtig einfahren, bis sie ausreichendHaftung aufgebaut haben", betont Mißbach. Ähnliches gilt nach derWinterpause auch für gebrauchte Reifen. So kann sich auf den erstenzwei- bis dreihundert Kilometern die Schmierschicht aus Staub undGummipartikeln, die sich während der langen Standzeit bildet,abschmirgeln. Außerdem vor der ersten Fahrt unbedingt kontrollieren,ob die Beleuchtung einwandfrei funktioniert.TÜV Rheinland-Prüfstellen checken BremsflüssigkeitBei der Bremsanlage die Scheiben auf Riefen und Rost überprüfenund anschließend mit speziellen Reinigern aus dem Fachhandel säubern.Ein Blick auf Bremsbeläge oder -klötze zeigt, ob ihre Stärkeausreicht. Die Bremsleitungen und Schläuche müssen absolut dicht seinund dürfen keine Risse oder Scheuerstellen aufweisen. Reparaturensollten selbst versierte Schrauber der Fachwerkstatt überlassen. Beiallen TÜV Rheinland-Prüfstellen können Biker den Zustand derBremsflüssigkeit testen lassen.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Wolfgang Partz, Presse, Tel.: 0221/806-2290Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: T?V Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell