Motorrad-Haftpflichtversicherung aktuell fünf Prozent günstiger als im Vorjahr (FOTO)

München (ots) -Saisonkennzeichen ab März: Kündigungsfrist bis Ende Januarbeachten und Versicherung jetzt wechseln / Motorradfahrer sparendurch Versicherungswechsel bis zu 75 Prozent Beitrag /Stadt-Land-Vergleich: Großstädter zahlen doppelt so hohe Beiträge wieBiker aus der KleinstadtMotorradfahrer sollten jetzt ihre Versicherung wechseln: Aktuellliegt der durchschnittliche Haftpflichtbeitrag für Motorräder nochfünf Prozent unter dem Niveau des Vorjahres. Für Fahrer mitSaisonkennzeichen ab März läuft die Kündigungsfrist ihres altenVertrags Ende Januar ab. Ein Wechsel vom teuersten zum günstigstenAnbieter spart bis zu 75 Prozent des Beitrags bzw. bis zu 838 Europro Jahr.Vor allem der Wohnort des Versicherungsnehmers und dieMotorleistung der Maschine beeinflussen den Versicherungsbeitrag.Biker aus der Großstadt zahlen in der aktuellen Betrachtung z. B. biszu 113 Prozent mehr als aus einer Kleinstadt. Die Drosselung derMotorleistung von 88 auf 35 kW spart bis zu 65 Prozent desVersicherungsbeitrags.*)Versicherung jetzt wechseln: durchschnittliche Haftpflichtbeiträgeaktuell noch unter VorjahresniveauMotorradfahrer mit Saisonkennzeichen ab März können ihren altenVersicherungsvertrag noch bis Ende Januar kündigen. Wechselwilligesollten allerdings nicht mehr länger warten: Die durchschnittlichenHaftpflichtbeiträge für Motorräder liegen zwar aktuell bei 87 Euround damit rund fünf Prozent unter dem Niveau von Januar 2016 (Ø 92Euro), sie sind seit November aber bereits um 13 Prozent gestiegen.Ein Jahr zuvor stiegen sie im selben Zeitraum sogar um 23 Prozent.Wechsel des Anbieters spart bis zu 75 Prozent des Beitrags für dieMotorradversicherungMotorradfahrer sparen durch einen Wechsel ihrerMotorradversicherung bis zu 75 Prozent des Beitrags: Ein 25-jährigerBerliner, der für seine Honda CBR 600 RR mit Saisonkennzeichen (Märzbis Oktober) eine Teilkaskoversicherung beim günstigsten Anbieterabschließt, zahlt im Jahr 277 Euro. Das sind 838 Euro weniger alsbeim teuersten Anbieter (1.115 Euro pro Jahr).Der Wohnort des Versicherungsnehmers und die Motorleistung derMaschine sind besonders relevant für die Höhe desVersicherungsbeitrags. Ein Biker aus der Großstadt zahlt für seineteilkaskoversicherte Touring-Maschine im günstigsten Fall 140 Europro Jahr. Wohnt der Fahrer dagegen in einer Kleinstadt, zahlt erweniger als die Hälfte (66 Euro pro Jahr). Drosselt derBeispielfahrer aus einer ländlichen Gegend seine Honda CBR 600 RR von88 auf 35 kW, sinkt sein Versicherungsbeitrag um zwei Drittel von 183Euro auf 64 Euro im Jahr.Saisonkennzeichen: kein Beitrag in der RuhephaseFür Motorradfahrer mit Saisonkennzeichen entfällt in derRuhephase**) der Versicherungsbeitrag. Mit einem Saisonkennzeichenvon März bis Oktober zahlt z. B. ein Enduro-Fahrer für seine BMW F800 GS 33 Prozent weniger Beitrag als für das günstigste ganzjährigeAngebot.Der Versicherungsnehmer wird nach einer unfallfreien Saison nurdann in eine höhere und damit günstigere Schadenfreiheitsklasseeingestuft, wenn das Motorrad mindestens sechs Monate versichert war.Außerhalb der im Vertrag angegebenen Saison gilt ein eingeschränkterVersicherungsschutz: Das Motorrad darf während der Ruhephase nichtauf öffentlichen Straßen oder Plätzen bewegt werden. Solange es aufPrivatgrund abgestellt ist, greift der Diebstahlschutz derTeilkaskoversicherung.CHECK24.de empfiehlt für Motorräder mindestens eineTeilkaskoversicherung abzuschließen. Diese sichert das Bike gegenDiebstahl ab und zahlt u. a. bei Schäden durch Unwetter, Glasbruchund einem Zusammenstoß mit Haarwild. Bei teuren oder neuenMotorrädern rät CHECK24.de zur Vollkaskoversicherung - auch wenndiese in den Beispielberechnungen bis zu 74 Prozent bzw. 185 Euroteurer ist. Diese leistet auch bei Vandalismus oder Fahrerflucht und
ersetzt bei selbst verschuldeten Unfällen die Schäden am eigenen
Motorrad.
*)Weitere Informationen zur Methodik und den Ergebnissen unter
http://ots.de/Wlaiq
**)Die Ruhephase oder Ruheversicherung beschreibt in der
Motorradversicherung den Zeitraum, in dem ein Motorrad nicht genutzt
wird. Der Zeitraum ist zwischen mindestens zwei Wochen und maximal
einem Jahr frei wählbar. 