Motorrad Grand Prix Deutschland: Fünf Tage lang Action und Abwechslung für die ganze Familie (FOTO)

München (ots) -Der Countdown für den HJC Helmets Motorrad Grand Prix Deutschlandauf dem Sachsenring läuft: In neun Tagen treten die MotoGP-Asse vom5. bis 7. Juli statt zum neunten WM-Lauf in Sachsen an. Während aufder Strecke die Stars um Valentino Rossi, Marc Marquez, AndreaDovizioso & Co. um jeden Zentimeter Asphalt kämpfen, herrscht rund umden Kurs Volksfeststimmung. Der Sachsenring wartet in diesem Jahr miteinem abwechslungsreichen Programm für die ganze Familie auf, welchessich insgesamt über fünf Tage erstreckt.Die Sachsenring-Woche startet bereits am Mittwoch mit einemCharity-Run um 18:00 Uhr. Gegen Zahlung einer Startgebühr von 25 Euroabsolvieren interessierte Teilnehmer eine Sachsenring-Runde mitLaufschuhen. Über den Ticketshop unter adac.de/motogp können sichSachsenring-Fans und Laufbegeisterte eines der begehrten Tickets fürden Spendenlauf sichern. Den Teilnehmern winken attraktive Preise: ImRahmen einer Tombola besteht für die Möglichkeit, VIP- undFahrerlager-Tickets für den HJC Helmets Motorrad Grand PrixDeutschland zu gewinnen. Außerdem erhält jeder Starter ein speziellesFinisher-T-Shirt. Der Erlös kommt dem SOS-Kinderdorf in Zwickauzugute.Am Donnerstag findet von 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr ein Pitwalkstatt. Tickets dafür gibt es für 15 Euro im offiziellen Ticketshopunter adac.de/motogp. Inhaber eines Pitwalk-Tickets erhalten indiesem Zeitraum freien Zugang zur Boxengasse. Die Einnahmen aus demVerkauf der Pitwalk-Tickets werden an die Stiftung "Two wheels forlife" sowie an das Lebenshilfewerk Hohenstein-Ernstthal gespendet.Neben den Pitwalk-Tickets steht auch ein begrenztes Kontingent anFahrerlager-Tickets zur Verfügung. Mit dem Fahrerlagerticket könnenFans am Donnerstag (12:00 Uhr bis 17:00 Uhr) im FahrerlagerMotoGP-Luft schnuppern. Diese Tickets können ausschließlich über dieTicket-Hotline 03723/8099111 (Montag bis Freitag, 8:00 bis 18:00 Uhr)bestellt werden und kosten 150 Euro.Party-Hotspots: Ankerberg-Festival und Eventarea in der KarthalleAm Donnerstagabend fällt zudem der Startschuss zum traditionellen,alljährlichen Festival auf dem bekannten Ankerberg. Drei Nächte langkommt dort das Publikum auf seine Kosten. Höhepunkt desAnkerberg-Festivals ist der Auftritt der AC/DC-Tribute-Band "SHE'SGOT BALLS" am Samstagabend. Live-Bands und wechselnde DJs auf zweiAreas (Ankerberg-Tower und Red Bull Festival Stage) bringen dieStimmung bis jeweils 04:00 Uhr morgens zum Kochen.In der Karthalle richtet auch in diesem Jahr der MDR wieder eineEventarea ein. Eine NDW-Show am Freitagabend und das Konzert derRubettes am Samstagabend heizen dem Publikum dort ein. Danach gehtdie Party in der Eventarea an beiden Abenden noch bis 01:00 Uhrweiter. Am Samstagabend darf sich das Publikum in der Karthalle zudemauf die traditionelle Fahrer-Präsentation freuen - das alljährlicheHerzstück des Rahmenprogramms. Mit von der Partie sind u.a. diedeutschen Piloten Marcel Schrötter, Lukas Tulovic und Dirk Geiger,die KTM-Werksfahrer Pol Espargaro und Johann Zarco und das Fahrerfelddes ADAC Junior Cup powered by KTM.Ein actiongeladenes Programm bietet in diesem Jahr wieder der RedBull Rennzirkus im Fahrerlager 3. Am Freitag und Samstag von 09:00Uhr bis 19:00 Uhr und am Sonntag von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr kommendie Fans hier in den Genuss von Trialshows, Wheeliesimulator undhistorischen Rennfahrzeugen. Als Hauptattraktion gelten dieTalkrunden und Signing Sessions am Freitag und Samstag (jeweils von16:00 Uhr bis 17:00 Uhr), die von den ServusTV-Experten Alex Hofmannund Stefan Bradl moderiert werden. Angekündigt sind die Stars derMotoGP-Szene, darunter Marc Marquez, Jorge Lorenzo, Pol Espargaro undJohann Zarco.Historische Ausstellung mit zahlreichen HighlightsDie historische Motorrad-Ausstellung öffnet am Freitagmittag um12:00 Uhr ihre Pforten. In Zusammenarbeit mit der Amicale Spirit ofSpeed wird dort die Geschichte des Motorrad-Rennsports dokumentiert.Zu sehen sind rund 30 historische Rennmotorräder aus allen Epochenund Hubraumklassen, die unter anderem von Legenden wie Barry Sheeneoder Niall Mackenzie pilotiert wurden. Das Highlight der Ausstellungstellt die 500ccm-Suzuki dar, mit der der niederländische WerksfahrerWil Hartog 1979 den westdeutschen Grand Prix auf dem Hockenheimringgewann.Besonders gewürdigt wird in der Ausstellung auch die 2018verstorbene Motorrad-Legende Ralf Waldmann. Der zweifache250ccm-Vizechampion und 20-fache Grand-Prix-Sieger erhält eine eigeneSonderausstellung, in der die Fans Rennmotorräder und weitereOriginal-Ausstellungsstücke aus "Waldis" Karriere bestaunen dürfen.Fans finden die Ausstellung am gelben ADAC-Turm beim Fahrerlager 2.Am Freitag hat die Ausstellung von 12:00 Uhr bis 19:00 Uhr geöffnet,am Samstag von 09:00 Uhr bis 19:00 Uhr und am Sonntag von 09:00 Uhrbis 14:00 Uhr.Partner BWT leistet ebenfalls einen Beitrag zumabwechslungsreichen Rahmenprogramm beim HJC Helmets Motorrad GrandPrix Deutschland auf dem Sachsenring: Vor dem Start desMotoGP-Rennens sorgt eine Flugshow über der Strecke für Aufsehen.Neben diesem ausgedehnten Rahmenprogramm haben auch Teams, Fahrerund TV-Partner ServusTV für ihre jeweiligen Fantribünen einabwechslungsreiches Paket geschnürt. ServusTV hat für seineFamilientribüne (T10/4) eine Hüpfburg, eine Riesendartscheibe, eineXXL-Rutsche und eine Fotobox organisiert. Außerdem stattet dasKommentatoren- und Expertenteam des Senders derServusTV-Familientribüne einen Besuch ab und steht für Foto- undAutogrammwünsche zur Verfügung.Tickets für den deutschen Lauf der MotoGP sind erhältlich unterwww.adac.de/motogp, unter der Hotline 03723/8099111 (Montag bisFreitag, 8 bis 18 Uhr) sowie in allen Geschäftsstellen der FreienPresse. Der Eintritt zu den Events in der Karthalle, zur historischenAusstellung im ADAC Turm, zum Ankerberg-Festival und zum Red BullRennzirkus ist für Ticketinhaber gratis.Pressekontakt:PressekontaktADAC e.V.Oliver Runschke, Tel.: +49 (0) 89 7676 6965, E-Mail:oliver.runschke@adac.deKay-Oliver Langendorff, Tel.: +49 (0) 89 7676 6936, E-Mail:kay.langendorff@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell