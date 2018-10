Motorola: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "Motorola Solutions":

Für die Aktie Motorola aus dem Segment "Kommunikationsausrüstung" wird an der heimatlichen Börse New York am 30.10.2018, 22:38 Uhr, ein Kurs von 119,22 USD geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Motorola mit einem Wert von 16,83 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Hardware" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 133,95 , womit sich ein Abstand von 87 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,45 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Technology") liegt Motorola damit 13,14 Prozent über dem Durchschnitt (19,31 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Hardware" beträgt 10,25 Prozent. Motorola liegt aktuell 22,21 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,78 Prozent und liegt damit 0,36 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Hardware, 2,14). Die Motorola-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.