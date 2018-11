Motorola Solutions gewinnt zweite Patentrechtsverletzungsklage gegen die Hytera Mobilfunk GmbH in Deutschland mit der Konsequenz einer Unterlassungsanordnung aller patentrechtsverletzenden Produkte

Weitere Suchergebnisse zu "Motorola Solutions":

Chicago (ots) -- Erstes Urteil in Deutschland gegen chinesischesMutterunternehmen Hytera Communications Limited- Landgericht Düsseldorf hat entschieden, dass Hytera das Patentvon Motorola Solutions verletzt- Unterlassungsanordnung untersagt Hytera, patentrechtsverletzendeProdukte anzubieten; Schadensersatzpflicht von HyterafestgestelltMotorola Solutions, Inc. (NYSE: MSI) gab heute den positivenAusgang seiner jüngsten Patentrechtsverletzungsklagen in Deutschlandgegen die Hytera Communications Corporation Limited (SHE: 002583),Shenzhen, China, und die Hytera Mobilfunk GmbH, Bad Münder,Deutschland (zusammen Hytera), bekannt. Dies ist das zweite in diesemJahr gesprochene Urteil eines deutschen Gerichts zugunsten vonMotorola Solutions gegen die Hytera Mobilfunk GmbH. Wichtig ist, dasses auch für das chinesische Mutterunternehmen Hytera CommunicationsCorporation Limited (SHE:002583) (Hytera Communications) Gültigkeitbesitzt.Diese Patentrechtsverletzungsklagen fanden vor dem LandgerichtDüsseldorf statt, welches entschieden hat, dass die DMR-Funkgerätevon Hytera, die eine von Hytera als "Pseudo-Trunking"-Funktionalitätbezeichnete Technologie im TDMA-Direktmodus verwenden, das Patent EP2 342 851 B1 von Motorola Solutions verletzen.Das Landgericht hat zwei Unterlassungsanordnungen gegen Hyteraausgesprochen. Die erste Unterlassungsanordnung untersagt Hytera, diepatentierte Methode in Deutschland anzubieten. Die zweite untersagtHytera, die Produkte, die auf dieser Methode beruhen, in Deutschlandanzubieten und auzuliefern. Darüber hinaus hat es dieSchadensersatzpflicht von Hytera festgestellt. Obwohl Hytera gegendie Urteile Berufung einlegen kann, sind sie gegen Stellung einerSicherheit durch Motorola Solutions bereits vorläufig vollstreckbar.Diese Sicherheit wird sehr kurzfristig gestellt."Das Landgericht hat Maßnahmen angeordnet, Hytera für seinillegales Verhalten und die Verletzung unseres geistigen Eigentums zubestrafen", so Mark Hacker, Leiter der globalen Rechtsabteilung undChief Administrative Officer von Motorola Solutions."Bezeichnenderweise betrifft die heutige Entscheidung weitereHytera-DMR-Funkgeräte, zusätzlich zu denen, derenPatentrechtsverletzung unserer patentiertenRauschunterdrückungstechnologie in einem früheren Urteil anerkanntwurde."Mark Hacker ergänzt: "Motorola Solutions begrüßt einengesetzmäßigen Wettbewerb. Wir glauben sogar, dass ein harter undfairer Wettbewerb dazu beiträgt, Innovationen voranzutreiben undVorteile für unsere Kunden und unsere Branche insgesamt zu bieten.Nichtsdestotrotz schafft die Patentrechtsverletzung von Hyteraunfaire Wettbewerbsbedingungen, was letztlich dazu führt, dass dieInnovationskraft abnimmt sowie Kunden und andere Endnutzer Schadennehmen. Zum Wohle unserer Kunden, Anteilseigner, Mitarbeiter undanderer Interessensgruppen sind wir dazu verpflichtet, unsere eigenengeschützten Technologien und Investitionen in Innovationen weltweitzu verteidigen.Das ist Motorola Solutions zweiter wichtiger Sieg gegen Hytera inweniger als einer Woche. Am 16. November hat dieUS-Außenhandelsbehörde (U.S. International Trade Commission, ITC)eine abschließende Entscheidung ("Notice of Final Determination")verkündet, die bestätigt, dass bestimmte Produkte von HyteraCommunications vier Patente von Motorola Solutions verletzen. Die ITChat Ausschluss- und Unterlassungsanordnungen für drei Patente vonMotorola Solutions erlassen, die Hytera Communications untersagen,die Produkte in die USA zu importieren sowie entsprechende Produktezu verkaufen oder zu vermarkten. Zudem wurde das Ersuchen von HyteraCommunications abgewiesen, einen Import patentrechtsverletzenderProdukte oder Komponenten in die USA zu erlauben, um diese zureparieren oder im Einsatz befindliche Produkte auszutauschen. NachAblauf einer 60-tägigen Überprüfungsfrist für den Präsidenten("presidential review period") werden die Ausschluss- undUnterlassungsanordnungen der ITC schätzungsweise am 15. Januar 2019in Kraft treten.Die Klagen von Motorola Solutions wegen Patentrechtsverletzung,Urheberrechtsverletzung sowie der widerrechtlichen Aneignung vonGeschäfts- und Betriebsgeheimnissen vor dem U.S. District Court fürden Gerichtsbezirk Nord in Illinois und dem Federal Court ofAustralia sind noch anhängig.Weitere Informationen zu den rechtlichen Schritten von MotorolaSolutions gegen Hytera finden Sie hier: http://ots.de/x2bKYS.Zukunftsbezogene AussagenDie vorliegende Pressemitteilung enthält bestimmtezukunftsbezogene Aussagen, darunter solche zu Erwartungen im Hinblickauf die von Motorola Solutions, Inc. eingeleiteten Klageverfahrensowie deren Ausgang, sofern sie für die Gesellschaft erfolgreichverlaufen. Naturgemäß sind zukunftsbezogene Aussagen mit Risiken undUnwägbarkeiten behaftet, weil sie sich auf künftige Ereignissebeziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintretenwerden oder eintreten können, sich jedoch dem Einfluss von MotorolaSolutions, Inc. und den Führungskräften der Gesellschaft entziehen.In Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren, einschließlich derer, dieGegenstand dieser Pressemitteilung sind, können die tatsächlichenErgebnisse von den in den zukunftsbezogenen Aussagen genanntenErgebnissen abweichen.Über Motorola SolutionsMotorola Solutions (NYSE: MSI) ist ein Technologieunternehmen, dassicherheitskritische Kommunikations-, Software-, und Videolösungenbietet, die die Sicherheit im öffentlichen und nicht-öffentlichenRaum erhöhen. Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgabensowie Unternehmen vertrauen weltweit auf die Funkgeräte,Breitbandlösungen, Videoüberwachungs- und Analyselösungen,Dienstleistungen und Software von Motorola Solutions, die sowohl imAlltag als auch in Krisensituationen für eine sichere undzuverlässige Kommunikation sorgen. Mehr Informationen unter:www.motorolasolutions.com.Pressekontakt:Ansprechpartner für Medienvertreter:Andrew Siegel / Aura ReinhardJoele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher+1-212-355-4449Ansprechpartner für Investoren:Chris KutsorMotorola Solutions+1 847-576-4995chris.kutsor@motorolasolutions.comOriginal-Content von: Motorola Solutions, übermittelt durch news aktuell