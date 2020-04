Motorcar Parts of America: Das Ende oder geht es weiter?

Für die Aktie Motorcar Parts of America stehen per 09.04.2020, 10:10 Uhr 11.6 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Motorcar Parts of America zählt zum Segment "Auto Teile und Ausrüstung".

Die Aussichten für Motorcar Parts of America haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Motorcar Parts of America von 11,59 USD ist mit -35,32 Prozent Entfernung vom GD200 (17,92 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 16,22 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -28,55 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Motorcar Parts of America-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 36,79 ist die Aktie von Motorcar Parts of America auf Basis der heutigen Notierungen 120 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" (16,71) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Motorcar Parts of America-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (26,5 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 128,65 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 11,59 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Motorcar Parts of America eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.