Motorcar Parts of America-Aktie: Was gibt es Neues?

Aus den Daten von Benzinga Pro entnommen, verzeichnete Motorcar Parts of America (NASDAQ:MPAA) im dritten Quartal einen Gewinn von 3,14 Millionen Dollar, was einem Anstieg von 14,77% gegenüber dem zweiten Quartal entspricht. Der Umsatz fiel auf $161,81 Millionen, ein Rückgang von 7,83% zwischen den Quartalen. Motorcar Parts of America verdiente im 2. Quartal 3,68 Mio. $ und erzielte einen Umsatz von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung