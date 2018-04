Motor Controls Inc. gibt Umzug in neue Unternehmenszentrale und Integration von Produktlinien bekannt

MCI teilt Umzug zu seiner neuen Unternehmenszentrale in 10661Newkirk St. Dallas, Texas, 75220, mitDallas (ots/PRNewswire) - Zu den Marken von Motor ControlsIncorporated gehören: MCI, MCI FLOWTRONEX, MCI WATER EQUIPMENTTECHNOLOGIES (WET) UND STEELINE ENCLOSURE SOLUTIONS.Craig Carter, Präsiden von Motor Controls Inc, hat den Abschlussdes Standortwechsels der Unternehmenszentrale mitgeteilt. "UnserUmzug ermöglicht eine vollständige Eingliederung unsererGeschäftsbereiche Wasseraufbereitung (WET) und Wasserverteilung (MCIFLOWTRONEX). Dadurch kann MCI Komplettlösungen bereitstellen - vonfortschrittlichster Filtration und Aufreinigung wie beispielsweisemit der Umkehrosmose bis hin zu kommunaler und gewerblicherWasserverteilung. Unsere zukunftsweisende Steuer- undÜberwachungsanwendung für die gesamte Lösung ermöglicht Fernwartungvon der technischen Abteilung von MCI aus, aber auch Zugriff undSteuerung durch den Endnutzer.Motor Controls Inc, ist ein fortschrittlicher Auftragshersteller,der vielfältige globale Märkte mit elektrischen Steuerungen,strukturell eingebetteten Produkten, kundenspezifischen elektrischenSchaltschränken und modernen Lösungen für Wasseraufbereitung und-transport versorgt.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/590852/MCI_Logo.jpgPressekontakt:www.motorcontrols.com800-735-1097972-247-4440info@motorcontrols.comOriginal-Content von: Motor Controls Inc., übermittelt durch news aktuell