Mit dem MotoGP(TM) Cashback Programm einen Blick hinter die Kulissen des eyetime Motorrad Grand Prix von Österreich werfen - BILD

Graz (ots) - Beim eyetime Motorrad Grand Prix von Österreich habenRennsportfans die Möglichkeit, sich für das MotoGP(TM) Cashback Programmzu registrieren und eine exklusive Garagentour zu gewinnen. AlsMitglieder des Programms können sie zusätzlich bei TausendenPartnerunternehmen weltweit einkaufen und dabei von attraktivenShoppingvorteilen profitieren.Wie bereits im Vorjahr macht auch in diesem Jahr das MotoGP(TM)Cashback Programm wieder am Red Bull Ring Station. Beim eyetimeMotorrad Grand Prix von Österreich, der vom 10. bis 12. August 2018in Spielberg stattfindet, warten neben den rasanten Rennen auch zweispannende Gewinnspiele auf alle Motorradsportbegeisterten:Jeder, der während des Rennwochenendes am Red Bull Ring ist, hatdie Chance, eine spannende Tour hinter die Kulissen desMotoGP(TM)-Rennzirkus zu gewinnen. Dazu muss man lediglich bis Samstag,den 11. August um 12:00 Uhr, bzw. bis Sonntag, den 12. August um12:00 Uhr, ein Foto von seinem besten MotoGP(TM)-Moment mit dem Hashtag"#motogpcashback" auf Facebook, Instagram oder Twitter posten.Zusätzlich können alle Besucher, die sich für das MotoGP(TM) CashbackProgramm registriert und den Newsletter abonniert haben, vor Ort eineTeilnahmekarte ausfüllen und mit etwas Glück eine exklusiveGaragentour gewinnen.Wer sich noch nicht für das MotoGP(TM) Cashback Programm registrierthat, kann entweder eine der zahlreichen Promotion-Mitarbeiterinnenansprechen, die auf dem Renngelände unterwegs sind, oder dem MotoGP(TM)Cashback Container einen Besuch abstatten. Hier hat man im Anschlussan die Registrierung außerdem die Möglichkeit, an einemTrainingsgerät, das auch die MotoGP(TM)-Fahrer verwenden, seineReaktionsfähigkeit und Schnelligkeit unter Beweis zu stellen.Zwtl.: Attraktive Vorteile mit dem MotoGP(TM) Cashback ProgrammIm Mittelpunkt des MotoGP(TM) Cashback Programms stehen die MotoGP(TM)Cashback Card sowie die Cashback App. Damit können sich Mitgliederdes Programms beim Besuch eines MotoGP(TM)-Events attraktivePreisvorteile wie Cashback und Shopping Points sichern - bei derAnreise genauso wie bei der Buchung der Unterkunft, dem Ticketkaufund dem Erwerb von Merchandising-Produkten, die von ausgewähltenPartnern online oder direkt in den Fanbereichen bei denMotoGP(TM)-Rennen angeboten werden.Die Einkaufsvorteile, die das MotoGP(TM) Cashback Programm seinenMitgliedern bietet, gehen jedoch weit über die MotoGP(TM)-Rennen hinaus.Weltweit stehen ihnen mehr als 90.000 Partnerunternehmen zurVerfügung, bei denen sie täglich Geld sparen können: Bei jedemEinkauf erhalten sie bis zu 5% Cashback und sammeln zusätzlichShopping Points. Diese Shopping Points können anschließend fürspezielle Angebote bei den Partnerunternehmen eingelöst werden.Weitere Informationen zum Programm, den Gewinnspielen und denweiteren Stationen des MotoGP? Cashback Programms gibt es aufwww.MotoGP-Cashback.com.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Ecker & PartnerMag. Nicole Bäck-KnappTel.: +43 (0)1 59 93 247E-Mail: n.baeck@eup.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/30589/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: mWS myWorld Solutions AG, übermittelt durch news aktuell