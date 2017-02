Unterföhring (ots) -Er hat es geschafft: Mit imposanten 173,8 Kilo ging Ali 2016 bei"The Biggest Loser" an den Start - und verließ den Wettkampf 86,4Kilo leichter und 50.000 Euro reicher. Ein Jahr später kehrt der38-Jährige (aktuelles Gewicht: 98 Kilo) an die Quelle seines Erfolgs,in das andalusische "The Biggest Loser"-Camp, zurück. Er will denaktuellen Kilokämpfern Feuer unter dem Hintern machen und ihnen vorallem eine Botschaft mit auf den Weg zu geben: "Ihr habt jetzt nichtnur die Verantwortung für euch selber. Ihr solltet daran denken, dasseuch so viele Leute als Vorbild sehen. Macht das hier nicht nur füreuch. Macht das auch für die Menschen, die da draußen sind. Wenn ihres nur wegen der Kohle macht, dann werdet ihr nie gewinnen. Dann hatdas alles hier keinen Sinn." Bei Kandidatin Rosa (30 Jahre;Startgewicht: 137,3 kg) rennt Ali damit offene Türen ein: "Ich sehedas wie Ali. Mir ist es nicht wichtig, die 50.000 Euro zu gewinnen.Ich möchte einfach nur mein Leben zurück haben." Ob Alis Wortefruchten, sehen SAT.1-Zuschauer in der neuen Folge von "The BiggestLoser" am Sonntag, 26. Februar 2017, um 17:45 Uhr in SAT.1.Alle Informationen zu "The Biggest Loser" 2017, Informationen zuden Kandidaten sowie umfangreiches Bildmaterial finden Sie aufwww.presse.sat1.de/TBL2017. Highlight-Clips undHintergrundinformationen, auch zu den Web-Kandidaten, finden Sie aufwww.the-biggest-loser.de."The Biggest Loser" - immer sonntags um 17:45 Uhr in SAT.1.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 Deutschland TV GmbHKommunikation/PR Factual & SportsBarbara StefanerTel. +49 [89] 9507-1128Barbara.Stefaner@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Andrea PernpeintnerTelefon +49 [89] 9507-1170Andrea.Pernpeintner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell