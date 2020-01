Motic Electric: Was könnte jetzt noch passieren?

Der Motic Electric-Kurs wird am 13.01.2020, 23:36 Uhr an der Heimatbörse Shenzhen mit 15.79 CNY festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung".

Die Aussichten für Motic Electric haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Derzeit schüttet Motic Electric niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung. Der Unterschied beträgt 1,74 Prozentpunkte (0,38 % gegenüber 2,12 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Motic Electric konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Motic Electric auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Motic Electric liegt bei einem Wert von 49,31. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (KGV von 71,94) unter dem Durschschnitt (ca. 31 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Motic Electric damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.