Moti Shahani von Blue Ridge Partners wird im Rahmen der Veranstaltung International Private Equity Market ein Panel zum Thema Wertschöpfung moderieren

Shahani und andere Branchenführer diskutieren auf derIPEM-Veranstaltung im französischen Cannes über Innovationen undTrends beim Erreichen von Best-in-Class-PerformanceLondon (ots/PRNewswire) - Moti Shahani, Managing Director von BlueRidge Partners (https://www.blueridgepartners.com/), wird am 24.Januar, dem Eröffnungstag der IPEM-Fachmesse, im Palais des Festivalsin Cannes ein Experten-Panel moderieren. Das Thema des Panels lautet"Operational Excellence - Unterstützung Ihrer Portfoliounternehmenbei der Erzielung von Best-in-Class-Performance" mit Schwerpunkt aufWertschöpfung während des Besitzzeitraums von Private Equity.Die International Private Equity Market (IPEM)(https://www.ipem-market.com) ist eine der weltweit größtenFachmessen für privates Beteiligungskapital. Sie ist als Marktplatzaufgebaut, um Geschäftsmöglichkeiten zwischen privaten undinstitutionellen Anlegern, Investmentfonds, Dienstleistern undUnternehmern zu fördern, die eine Finanzierung für ihre Entwicklungsuchen. Die Veranstaltung, die vom 24. bis 26. Januar 2018stattfindet, wird im Palais des Festivals in Cannes (Frankreich)1.400 Teilnehmer aus 40 Ländern empfangen.Neben Shahani werden Etienne Colas, Senior Managing Director,Operating Team, LBO Frankreich; Ewa Bielecka Rigby, Director and Headof Value Enhancement, LDC und Franck Temam, Principal, PortfolioPerformance Group, PAI Partners an dem Panel teilnehmen. "Ich freuemich sehr, das Gespräch unter dieser ausgezeichneten Gruppe anDiskussionsteilnehmern zu moderieren", sagte Shahani. "Sie alle sindFachexperten in Führungspositionen bei erfolgreichen europäischenPE-Unternehmen mit ausgeprägten Wertschöpfungsansätzen. JedesUnternehmen an sich verfügt über ein verwaltetes Vermögen inMilliardenhöhe und zusammen haben sie weit über 100Portfoliounternehmen. Es verspricht eine lebhafte, interessante undsachkundige Diskussion zu werden."Shahani hat mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich wertschaffendesWachstum. Bevor er als Managing Director bei Blue Ridge Partnerseinstieg, hielt er Schulungen bei McKinsey, gründete eines der erstenBeratungsunternehmen für digitales Marketing in Großbritannien, hattebei American Express die Position Strategy VP inne, wo er für dienicht-USA-seitigen Märkte verantwortlich zeichnete, und beriet alsunabhängiger Consultant eine große Anzahl von britischen und globalenKunden zum Thema Wachstum. Er hat einen MA inWirtschaftswissenschaften vom King's College, Cambridge (England) undeinen MBA mit Auszeichnung von INSEAD (Frankreich).Informationen zu Blue Ridge PartnersBlue Ridge Partners ist eine globale in der Unternehmensberatungtätige Firma, die sich ausschließlich darauf fokussiert, Unternehmenbei der Beschleunigung eines profitablen Umsatzwachstums zuunterstützen. Zu unseren Kunden zählen mehr als 100Private-Equity-Gesellschaften - sowohl während der Deal-Evaluierungund im Due-Diligence-Verfahren als auch nach der Übernahme. Wir habenmit mehr als 400 Kunden zusammengearbeitet, um ihr strategischesVerständnis der Märkte und Abnehmer zu optimieren, ihreKundenbeziehungen zu vertiefen und zu erweitern und die Marketing-und Vertriebsleistung zu steigern. Weitere Informationen finden Sieunter http://www.blueridgepartners.com/.