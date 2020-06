Mota Ventures übernimmt europäischen Pharmahersteller von natürlichen Psilocybinextrakten für 20.000.000 Dollar

Quelle: IRW Press

VANCOUVER, BC, KANADA (2. Juni 2020) – Mota Ventures Corp. (CSE:MOTA FWB: 1WZ:GR OTC: PEMTF) (das „Unternehmen"), ein führender Online-Anbieter von CBD-Produkten für Konsumenten in den Vereinigten Staaten und Europa, freut sich, den Abschluss seiner 20.000.000 CAD schweren Übernahme (die „Transaktion") des gesamten in Umlauf befindlichen Aktienkapitals der Firma Verrian Ontario Ltd. („Verrian") mit Wirkung zum 1. Juni 2020



