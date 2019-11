Die Moskauer Innovationsagentur (Agency of Innovations) hat eine Reihe von Networking-Events mit dem Titel Startup Café gestartet

Moskau (ots/PRNewswire) - Wie können Stadt und Wirtschaft einenkonstruktiven Dialog und Gedankenaustausch über die Zusammenarbeitaufnehmen? Um auf diese Frage eine Antwort zu finden, hat dieMoskauer Innovationsagentur (Agency of Innovations) eine Reihe vonNetworking-Veranstaltungen mit dem Titel Startup Cafe gestartet. DieVeranstaltungsreihe, die den informellen Austausch zwischen Experten,Unternehmern, Investoren und Regierungsvertretern fördern soll, wurdein diesem Sommer im Digital Business Space (DBS) erstmalsvorgestellt.Die Hauptidee solcher Meetings ist es, Lösungen zu finden, die dietraditionellen Entwicklungsmodelle der Stadt in bestimmten Bereichentransformieren und die technologische Führung in diesen Bereichenvoranbringen können.Ein Expertenteam hat die Prioritäten der russischenVenture-Investoren für das Jahr 2018 analysiert und mehrere Themenfür zukünftige Startup-Cafe-Meetings ausgewählt: FinTech, HealthTech,EdTech, MobilePropTech, Transport und Logistik, FoodTech und SmartCity.Der Digital Business Space bietet ein günstiges Umfeld für dieseMeetings. Der Veranstaltungsort ist ein einzigartiges Geschäfts- undTechnologiezentrum, das die von Moskau dringend benötigten Projekteunterstützt. Es bietet Start-ups eine komfortablen Arbeitsumgebung,in der sie den Informations- und Bildungssupport der Stadt nutzen undPilotversuche mit ihren Lösungen durchführen können.Bisher wurden im DBS drei Startup-Café-Meetings durchgeführt.Eines der größten Hindernisse für eine erfolgreiche Zusammenarbeitvon Stadt und Wirtschaft ist nach Ansicht der Teilnehmer der Meetingsein hohes Maß an Bürokratie, der Unternehmer bei der Zusammenarbeitmit staatlichen Organisationen ausgesetzt sind. Ein weiteres Problemstellt die Zeit dar, die zur Überprüfung von Anträgen benötigt wird,z. B. für staatliche Ausschreibungen oder Zuschüsse.Die Teilnehmer sind an Dienstleistungen interessiert, die denKontakt zu den staatlichen Kunden der Stadt beschleunigen könnten.Als mögliche Fördermöglichkeiten nannten die Teilnehmer gemeinsamePilotprojekte mit der Stadt und einen einfacheren Zugang zumstaatlichen Beschaffungssystem. Ein wachsendes Interesse russischerGroßbanken am Aufbau von Partnerschaften mit Technologieunternehmenund Start-ups wird von den Teilnehmern als positiver Trend gesehen.Beschleunigungsprogramme sind ein gutes Beispiel für großeUnternehmen, die ihre Präsenz im Start-up-Ökosystem ausbauen wollen.Am 22. November werden sich Investoren erneut mit potenziellenPartnern treffen, um über Smart City-Technologien zu diskutieren.Um an der Diskussion teilzunehmen, wenden Sie sich bitte unter derE-Mail-Adresse GudovichIL@develop.mos.ru an das Organisationskomitee.Das Meeting findet am 22. November um 10.30 Uhr im DigitalBusiness Space (Pokrovka, 47, Moskau) statt.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1001931/Moscow_Agency_of_Innovations_Logo.jpgPressekontakt:Anastasia Nikitina+7-968-080-88-84a.nikitina@rtedc.orgOriginal-Content von: Moscow Agency of Innovations, übermittelt durch news aktuell